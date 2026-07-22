鄭麗文徵召吳若茵戰竹市香山 息影30年巨星湯蘭花現身力挺

國民黨布局2026新竹市議員選舉，黨主席鄭麗文徵召吳若茵投入香山區選戰。吳若茵今天舉行參選記者會，主打婦幼、長照、弱勢及食安政策；息影30年的資深藝人湯蘭花也罕見公開現身，力挺多年好友，成為現場焦點。

吳若茵表示，香山區應選6席市議員，早年國民黨曾擁有5席，如今僅剩1席，且香山婦女保障名額已連續8年未有國民黨女性投入角逐。她感謝鄭麗文信任與徵召，認為此次參選不僅代表國民黨重新布局香山，也展現重視女性參政及深耕地方的決心。

吳若茵指出，自己在香山生活，也曾就讀中華大學，多年來持續投入公益，關懷弱勢家庭、獨居長者及需要協助的民眾。她認為政治不只是選舉，更是長期陪伴地方、照顧鄉親的責任，希望將公益服務經驗帶進議會。

她說，香山有24里、近8萬人口，各聚落需求不同，因此提出「香山社福照顧網」，希望串聯市府、里鄰、社區及民間資源。政策聚焦四大主軸，包括增加公共托育、臨時托育及育兒支持；強化長者共餐、長照及就醫交通；完善弱勢急難救助及福利陪伴機制；並加強校園營養午餐、市場、共餐據點及社區活動的食品安全把關。

記者會另一焦點則是息影約30年的資深藝人湯蘭花。她表示，多年來幾乎沒有公開露面，這次願意現身，不只因與吳若茵是多年好友，更因一路看著對方長期投入公益、關懷弱勢及陪伴獨居長者，並非為了參選才開始。

湯蘭花說，她與吳若茵不只是閨蜜，也有共同公益理念，相信公益不是一次性的幫助，而是持續陪伴、長期關懷。她更表示，「我相信這是上帝交付給我的任務」，希望未來繼續陪伴吳若茵投入公益。

此外，吳若茵也將舉辦「大明星到我家」，把「客廳會」變成溫馨的明星見面會，邀請許久未公開露面的明星湯蘭花走進家中，與鄉親相見歡，讓大家有機會與昔日經典偶像近距離話家常。吳若茵希望透過輕鬆、貼近生活的方式走進社區，在與鄉親交流的同時，也傾聽地方大小事與生活需求。

吳若茵表示，鄭麗文的徵召是一份責任，湯蘭花的支持則是一份力量，未來將深入香山24里傾聽地方需求，秉持「願意聽、願意跑、願意陪大家解決問題」的精神，爭取進入議會服務。

吳若茵今天舉行參選記者會，主打婦幼、長照、弱勢及食安政策；息影30年的資深藝人湯蘭花也罕見公開現身，力挺多年好友，成為現場焦點。記者黃羿馨／攝影

國民黨布局2026新竹市議員選舉，黨主席鄭麗文徵召吳若茵投入香山區選戰。記者黃羿馨／攝影