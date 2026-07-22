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探視凱道反毒油絕食藍營青年 傅崐萁批賴總統心無人民只顧政治

聯合報／ 記者屈彥辰陳柄亦／台北即時報導
國民黨青年搭起帳篷在凱道絕食抗議，也響應725反毒台凱道遊行。國民黨立委蘇清泉與國民黨團前往探視，蘇為心臟外科醫師，為絕食的國民黨青年檢查身體狀況。記者屈彥辰／攝影
國民黨青年搭起帳篷在凱道絕食抗議，也響應725反毒台凱道遊行。國民黨立委蘇清泉與國民黨團前往探視，蘇為心臟外科醫師，為絕食的國民黨青年檢查身體狀況。記者屈彥辰／攝影

毒油風波擴大，國民黨青年搭起帳篷在凱道反毒油絕食抗議，也響應7月25日反毒台凱道遊行。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天下午帶領黨籍立委前往探視，全程面色凝重。傅質疑賴清德總統心中是否真有人民，林義雄為廢核四而絕食，時任總統馬英九親自慰問，賴總統至今卻不聞不問。

2026九合一選舉

國民黨台北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任、新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷丶基隆市議員參選人張家馨響應725凱道抗議活動，迄今絕食超過70小時。

國民黨團今午召開大會，會後傅崐萁帶著黨籍立委前往探視。傅崐萁一一關心身體狀況，臉色凝重，眉頭深鎖，也不停向助理交代事情。傅稱絕食者為「4位年輕的勇士」，絕食70多個小時，血糖降低，精神渙散，感動他們有毅力跟決心，為全國人民勇敢站出來。

傅崐萁表示，希望國家當權者能苦民所苦，當國家的食安得不到正常的捍衛，全國人民惶惶不可終日，民以食為天，賴清德是台灣的大家長，這4位絕食至今，依然沒有得到任何賴清德的回應。

傅崐萁提到，林義雄為廢核四而絕食，馬英九親自慰問，但很難過這4位年輕夥伴絕食70多個小時，賴清德卻在為民進黨造勢、選舉、政治操作。傅問，「賴總統你心中有人民嗎？希望你在總統府吹冷氣的時候，可以撥一小段時間，哪怕是1分鐘、2分鐘，來探視一下這幾位青年朋友。相信全國國人會對你放下身段來關心基層的訴求，會給你按讚。」

傅崐萁話鋒一轉喊話賴清德，「如果你還是在總統府內視若無睹，對於人民苦難的呼喚依然不理不睬，我們真的覺得，賴總統真的不適任，你不只要道歉，行政院長卓榮泰更要下台。食安不分黨派，在台灣這塊土地上，大家都要共同面對，這是非常嚴肅的話題。」

與國民黨團前往探視的國民黨立委蘇清泉為心臟外科醫師，他為4位絕食的國民黨青年一一檢查身體狀況。完畢後，他向媒體說明，他幫4位聽心跳、呼吸聲以及量血壓、血氧濃度，4人都是嘴唇、黏膜裂開，都脫水了，血壓下降，通常年輕人的血壓應有130、140，現在只剩下100出頭，擔心再繼續下去會受不了。

蘇清泉表示，執政黨應該來看看，讓4人趕快休息進食，甚至強制醫療等。賴清德也是醫生，是腎臟科，大家都關心下一代，這些年輕人表達訴求，賴清德要聽進去，行政團隊不要高高在上。

國民黨台北市議員參選人陳冠安說，增加醫生巡查密度，持續關注。他批，絕食者經歷磨難，但現在發現社群上有很多有心人士，不斷用變造甚至是虛偽的方式來攻擊絕食者，這樣相當泯滅人性。

毒油風波擴大，國民黨青年搭起帳篷在凱道絕食抗議，也響應725反毒台凱道遊行。國民黨立院黨團總召傅崐萁今下午帶領黨籍立委前往探視。記者屈彥辰／攝影
毒油風波擴大，國民黨青年搭起帳篷在凱道絕食抗議，也響應725反毒台凱道遊行。國民黨立院黨團總召傅崐萁今下午帶領黨籍立委前往探視。記者屈彥辰／攝影

國民黨立院黨團總召傅崐萁今下午，帶領黨籍立委前往探視在凱道絕食抗議的國民黨青年。傅崐萁表示，賴清德總統是台灣的大家長，青年絕食至今，依然沒有得到任何賴清德的回應。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁今下午，帶領黨籍立委前往探視在凱道絕食抗議的國民黨青年。傅崐萁表示，賴清德總統是台灣的大家長，青年絕食至今，依然沒有得到任何賴清德的回應。記者屈彥辰／攝影

凱道 傅崐萁 林義雄 2026九合一選舉

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