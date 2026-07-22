國民黨中常會通過 提名蔣萬安、張善政等6縣市長競選連任

國民黨2026九合一選戰提名底定。中常會今下午通過提名，徵召台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦和連江縣長王忠銘競選連任，25日將舉辦全代會為22縣市參選人合體造勢。

國民黨主席鄭麗文今天表示，今天中常會完成最後一波縣市長提名，本周六將召開全代會，團結勝選造勢，務必贏得地方選舉全面勝利。六位縣市長代表國民黨尋求連任，執政成績就是國民黨的金字招牌，且真金不怕火煉，非常優異傑出執政成效，奠定2026勝選基礎。希望全面讓台灣人民對國民黨深具信心，看到國民黨為民服務，人民第一，認真做事，有責任擔當。

鄭麗文也重申，基於藍白合作，嘉義市全力支持民眾黨立委張啓楷；現任優先，新竹市全力支持市長高虹安。嘉義縣，在野力量大團結，國民黨支持無黨參選代表在野聯盟的吳品叡問鼎嘉義縣長。對於全台縣市長候選人，國民黨完成所有提名、禮讓的所有名單，希望全黨上下一致，團結對外，勝選是唯一目標。