苗栗縣議員選區名額不變 竹南鎮代表多1席 頭屋鄉民代表少4席

地方選舉今年11月28日投票，席次分配設算5月底戶籍統計人口數，苗栗縣區域議員下屆36席維持不變，竹南鎮民代表多1席，及頭屋鄉民代表減4席，另有通霄鎮、頭份市及造橋鄉代表選區名額調整，中央及苗栗縣選舉委員會預定8月20日公告。

苗栗縣議會38席議員，其中山地原住民、平地原住民各1席，6個區域議員36席，第二選區銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉3席，第四選區竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉9席，下屆議員席次第二選區1席是否因人口變動，移至第四選區備受政壇注目，根據5月底人口設算，中選會日前開會審議，36席選區分配席次維持不變。

苗栗縣選舉委員會前天公布今年7月15日委員會紀錄，鄉鎮市民代表下屆選舉應選186名，減少3名，名額有所異動的包含竹南鎮、頭屋鄉；名額未變，惟選區間名額有異動，包括頭份市、通霄鎮、造橋鄉，將於8月20日發布選舉公告中載明。

據了解，鄉鎮市民代表名額，都因選區人口增減變動，其中，竹南鎮民代表第一選區增加1席，頭屋鄉因人口跌落1萬人門檻，代表11席，下屆剩7席，其中第一選區減3席，第三選區減1席，將沒有婦女保障名額。另，通霄鎮第一選區 增加1席，第三選區減1席；頭份市第一選區減1席，第四選區加1席； 造橋鄉第二選區加1席，第三選區減1席。