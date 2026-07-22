記者會隔天基市府宣布加開班次 童子瑋：證明我交通政見非口號

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨天開記者提出交通政見，要求加開班次，基隆市政府今天就發布新聞稿，宣布2088C路線將增開班次。童子瑋表示，市府的反應證明，他所提出的交通政見不是空泛口號，而是真正可以落實的生活政見，而改善交通，就是改善基隆人的生活。

基隆市政府今天表示，經與立委林沛祥向台北市區監理所及大都會客運爭取2088C路線增加班次，8月3日起將再新增一班晚間7時30分從台北端市府轉運站發車，行駛至潭美公園站後，直接上國道一號往台62線直達孝東路站至海科館站，便利台北返基隆通勤族。

童子瑋今天表示，他參選基隆市長以來，一直提出「生活市長」的理念，基隆每天有超過十萬名市民往返基隆與雙北，有人天還沒亮就出門排隊，卻遇到客運滿載、過站不停；也有人下班後塞在國道上，看著回家的時間一分一秒過去。對通勤族而言，穩定的客運與順暢的國道，是工作與家庭的基本條件。

童子瑋表示，他提出始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取國道高架化等五項改革，從眼前可以改善的客運班次，到中長期的國道路網，一步一步解決基隆人的通勤痛苦。接下來，他也會整合相關政見，向市民完整說明基隆交通改善計畫。

童子瑋說，他要當生活市長，就是要把市民每天最真實的問題放在最前面，讓大家上得了車、上路不塞車，也讓地方政府更勤勞、更主動、更負責。