綠營中彰投苗縣市長參選人 提保障食安3主張

民主進步黨台中市長參選人何欣純今天攜手同黨苗栗縣長參選人陳品安、彰化縣長參選人陳素月、南投縣長參選人温世政，提出中彰投苗保障食安3主張，包括成立聯防治理平台等。

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件持續延燒，何欣純上午與陳品安在南屯市政辦公室召開記者會，陳素月與温世政則以視訊方式出席，4人共同簽署承諾，未來將負起地方行政首長的食安責任，推動跨縣市合作，守護中台灣鄉親的食品安全。

與會的民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，中聯油脂工廠就在台中，台中市政府就是地方主管機關，依法本來就有進廠查核及抽樣檢驗的權限。不能用業者有送驗，就等同地方政府過去主動抽驗做了多少。

何欣純表示，民進黨中彰投苗縣市長參選人今天共同提出「中彰投苗保障食安共同3主張」，包括成立「中部縣市食安聯防治理平台」，建立單一窗口通報機制；增加食安預算、強化稽查密度、提高抽驗頻率次數；未來將結合中部地區產官學研資源，增強食安檢驗量能等。

陳品安指出，未來若當選縣長，將依法強化稽查量能、提高食品抽驗頻率，全面提升苗栗食品安全防護網；也將推動苗栗縣中小學營養午餐每週至少使用1次在地生產的苦茶油，讓學童從日常飲食認識家鄉農業，落實「從產地到餐桌」的食農教育。

陳素月表示，未來若當選縣長，將親自主持由縣長擔任召集人的跨局處食品、藥品安全會議，盤點第一線稽核人員量能，強化快速反應平台與食品安全源頭管理，徹底防堵食安漏洞。

温世政指出，未來將建立更嚴密的「南投食安防護網」，針對校園營養午餐、長照機構及傳統市場等重點場所加強抽驗，建立即時資訊公開機制，讓鄉親第一時間掌握產品安全動態。