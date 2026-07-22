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柯志恩允諾納入12項訴求 高雄市教師職業工會表態唯一支持

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右二）表態支持高雄市教師職業工會提出的12項教育訴求，獲得工會全力支持。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右二）表態支持高雄市教師職業工會提出的12項教育訴求，獲得工會全力支持。圖／柯志恩競辦提供

立委柯志恩今天參與高雄市教師職業工會活動，允諾逐步推動調降國中小班級人數，並納入12 訴求整合為「六大教育政見」，此舉獲高雄市教師職業工會表態支持。柯志恩說，未來會全力攜手教育界，共同打造高雄成為六都第一的「教育首善之都」。

2026九合一選舉

我國出生人口恐跌破9萬人，引發教育現場恐慌，高雄市教師職業工會今天舉辦記者會，邀請國民黨高雄市長參選人柯志恩出席。柯主張，若當選市長會推動調降國中小班級人數，並敦促中央修訂班級編制標準，逐步將國中小每班調降至25人、高中職每班30人，提前預防「斷崖式少子女化」。

高雄市教師職業工會理事長李雅文指出，柯志恩長期在立法院支持「維護教師權益、提昇教育品質」的各項法案及政策，這次參選更率先簽署「2026教育政策訴求」，主動加碼4項政策承諾，令基層教師十分感動。4月29日的會員代表大會中，該會便通過決議推薦柯志恩參選高雄市長。

柯志恩感謝高雄市教師職業工會的信任與推薦，她表示，這幾年從高教到幼教，整體教育環境的惡化、特教資源的欠缺、校園濫訴的亂象，甚至連原本屬於老師的尊嚴與福利都被一點一滴剝奪，令她深感憂心。因此她已簽署支持高雄市教師職業工會提出的12項教育訴求，並整合為六大教育政見。

柯志恩強調，近年校事會議制度衍生許多爭議，第一線教師承受龐大壓力。雖然教育部已表示廢除校事會議是最終目標，但地方政府不能等待，因此她若擔任市長，必定會與基層教師同心，提高教育經費占比、逐步調降國中小班級人數、精實特教資源、減輕行政負擔，未來設定「教師免兼行政職務」、推動「一校一資訊組長」，以及拒絕校園濫訴。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（右二）支持高雄市教師職業工會提出的12項教育訴求，獲得工會全力支持。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右二）支持高雄市教師職業工會提出的12項教育訴求，獲得工會全力支持。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩允諾上任後推動國中小班級人數，獲得高雄市教師工會表態支持。圖／高雄市教師職業工會提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩允諾上任後推動國中小班級人數，獲得高雄市教師工會表態支持。圖／高雄市教師職業工會提供

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 教師

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