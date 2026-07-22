沈伯洋訪美首站洛杉磯 見10多名民選官員

民進黨台北市長參選人沈伯洋訪美，首站洛杉磯，會見10多名民選市長、市議員，交流城市治理與綠樹保護政策；他在洛杉磯出席第一個海外後援會成立活動，吸引數百人熱情相挺，鄉親相約年底回台投票。

沈伯洋在美西時間21日晚間出席洛杉磯的海外後援會成立大會，受到現場數百名台灣鄉親的熱情支持。主辦單位表示，人數超出預期，現場不僅有年長台僑，也有新一代年輕人帶著小孩參加，相約年底回台投票。

沈伯洋後援會成立大會之後，民進黨立法院黨團總召蔡其昌，與民進黨立委王定宇、吳思瑤、陳培瑜和沈伯洋一行人也出席僑宴，吸引近千人到場，現場為沈伯洋加油打氣，高喊當選。

沈伯洋在台灣時間21日抵達美國洛杉磯，展開城市交流行程。加州聖馬利諾市前市長黃文谷（StevenHuang）分享樹木保護政策，由保險公司、專家、民間團體與市府四方共同參與。

黃文谷分享，聖馬利諾市有系統性的長期政策，維護區域內的樹木。聖馬利諾市位於洛杉磯市中心東邊的近郊，以嚴格的城市規劃聞名，區域內滿是綠意盎然的住宅區。

沈伯洋表示，此行有幾個主要目的，首先是城市外交，與大洛杉磯地區、南加州10多名民選市議員、市長見面，交流市政治理經驗。

沈伯洋身為國防外交委員會的一員，此行與民進黨立委為國會外交努力，計劃與美國的聯邦國會議員、行政部門官員見面。

海外後援會第一站，受到數百名台僑的熱烈歡迎，沈伯洋表示，過去曾在加州生活6年，這次代表民進黨參選台北市長，第一個海外後援會設在這裡，別具意義。

沈伯洋回憶留美期間，經常感受在美國的台灣人社群滿滿的人情味，即使只是在購物中心停車場交換粽子、滷牛腱等家鄉美食，都讓他感受到台灣人之間的溫情。

面對媒體問到，中國以「分裂國家罪」通緝，沈伯洋表示：「面對中國的跨境鎮壓，我們不會懼怕。他們的目的就是讓你恐懼。我們從來不會退縮，越是這樣，我們越要國際交流，這就是台灣人的骨氣。」