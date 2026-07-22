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趙少康探視反毒油絕食藍營青年 盼人民725上凱道用怒吼震動總統府

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人，受訪時趙少康表示並未決定是否出席725凱道集會，但強調地方首長才是活動主角，自己不希望喧賓奪主。記者林澔一／攝影
中廣前董事長趙少康上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人，受訪時趙少康表示並未決定是否出席725凱道集會，但強調地方首長才是活動主角，自己不希望喧賓奪主。記者林澔一／攝影

致癌油風波延燒，國民黨北市議員楊植斗率3名議員參選人在總統府前的凱達格蘭大道前絕食抗議，迄今超過70小時。中廣前董事長趙少康今天上午前往探視，指問題油事件至今已三周，民進黨政府迄今沒有人道歉、下台，呼籲人民7月25日一起站出來走上凱道，多一個人，就多一分力量，就多一分聲音，用怒吼震動總統府、震撼賴清德。

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趙少康指出，今天他到凱道探視4位為了守護食安而絕食的青年，他們已經超過72小時沒有進食。這幾天天氣非常炎熱，他特別帶了涼感噴霧給他們，希望除了堅持理念之外，也要照顧好自己的身體。沒想到他們卻說，現在連涼感噴霧都不敢用，因為這幾天民進黨側翼與青鳥，在網路上瘋狂嘲諷他們。

趙少康說，這些青鳥很可惡，難道這些問題油他們都沒吃到？家人親友都沒有吃到？還是只是為了政治護航，就可以是非不分。相反地，這4位絕食的青年，願意用自己的身體喚起大家對食安問題的重視，也藉此號召7月25日（周六）大家一起上凱道站出來。因為食安，不是少數人的事情，而是每一個人的事情。

趙少康說，也有很多人問，7月25日為什麼要上街？立法院修法不就好了嗎？但大家都看到了，現在賴政府的態度就是如此傲慢，只要是不符合民進黨利益的法案，行政院長甚至公開表示可以不副署。「不副署、不公告、不執行」，面對這樣的三不政府，人民除了走上街頭自力救濟，還能怎麼辦？

趙少康批評，中央「不道歉、不下台、不負責」，只看到把責任推給地方，還有網軍側翼不斷出來洗地。這次食安事件，全台灣人民都是受害者，沒有人是局外人。他呼籲，只要關心食安、在乎家人每天吃進嘴裡的是什麼，7月25日請一起站出來，多一個人，就多一分力量，就多一分聲音，人民要用怒吼震動總統府、震撼賴清德。

被問到725是否也會一同上街？趙少受訪表示「看看情況，我是應該參加。」他說，這場活動最重要的是地方首長，自己並非候選人，「地方首長才是最重要的，不希望搶了別人風采。」

趙少康 凱道 總統府 2026九合一選舉

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