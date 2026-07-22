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拚出線 民眾黨南市議員參選人陳詩薇服務處下月1日成立

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
參選台南市議員第一選區的民眾黨提名人陳詩薇及同黨立委許忠信，下月1日將在新營成立聯合服務處，當天黨主席黃國昌將南下助選，支持者認為可望炒熱選情。圖 ／ 民眾提供
參選台南市議員第一選區的民眾黨提名人陳詩薇及同黨立委許忠信，下月1日將在新營成立聯合服務處，當天黨主席黃國昌將南下助選，支持者認為可望炒熱選情。圖 ／ 民眾提供

2026年地方公職人員（縣市議員）選舉11月28日將登場，參選台南市議員第一選區的民眾黨提名人陳詩薇及同黨立委許忠信，下月1日將在新營成立聯合服務處，當天黨主席黃國昌將南下，支持者認為可望炒熱選情。

2026九合一選舉

美國卡森紐曼學院教育碩士的陳詩薇，她是安南區前市議員陳進義的女兒，原在美國工作，10多年前因父親罹患肝癌，毅然回台捐肝救父，並留在台灣照顧父親健康至今，地方傳為佳話。

本屆曾參選南市安南區市議員落敗的陳詩薇，這次轉戰南市第一選區（大新營區），在缺乏人脈及資源下，外界視為硬戰。

陳詩薇數月來一步一腳印在選區拜票，更自稱「小薇」；還常會唱著歌曲「小薇」跟鄉親搏感情，最新動態是服務處將正式開張。

陳詩薇昨在個人臉書披露，他與立委許忠信聯合服務處將於下月1日上午在新營區中華路成立。

陳詩薇也感性的說，「選戰是一場充滿挑戰的馬拉松。沒有龐大的資源，但我相信凝聚的力量。大家的每一聲加油每一次握手，對小薇來說都是最堅實的後盾！」，也希望凝聚地方聲音、共同討論家鄉未來起點。

政壇人士分析，許忠信遞補為民眾黨不分區立委，過去參選過市長，活動區域大都在溪南、永康居多。雖是兩人的聯合服務處，其實主要還是順應年底選舉需求為主。

下屆台南市議員第一選區應選5席，現有民進黨3席李宗翰、王宣貿與沈家鳳、國民黨1席蔡育輝與無黨籍1席趙昆原，5人都宣布爭取連任。國民黨此選區未再提名，由蔡育輝搭配民眾黨的陳詩薇參選，藍白合目標就是以國民黨在第一選區擁有4萬多票為基礎，瞄準拉下婦女保障名額的沈家鳳。

2026九合一選舉 議員 台南市選舉

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