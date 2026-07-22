食用油風暴延燒 民進黨中彰投苗4首長候選人拋護食安三大政見

致癌油事件延燒逾三周，民進黨台中市長候選人何欣純今與苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣長候選人陳素月，以及南投縣長候選人溫世政，四人共同提出中彰投苗保障食安三大政件，包括成立「中部縣市食安聯防治理平台」，增加食安預算、強化稽查密度、提高抽驗頻率次數，未來也將結合中部地區產官學研資源，增強食安檢驗量能。

何欣純指出，近期中聯油脂讓民眾人心惶惶，事件爆發後，中央、地方各說各話，「但食安不是政治，是人民的日常生活，不應該成為中央與地方角力的工具，守護食安，地方政府責無旁貸。」

何欣純表示，台中是中台灣產業、物流、通路與消費市場的重要樞紐，食品供應鏈每天跨縣市流動，守護食安台中市責無旁貸。中彰投苗四位市長候選人推出三大主張，包括成立「中部縣市食安聯防治理平台」，建立單一窗口通報機制，一旦有通報立即同步稽查，不用再公文往返浪費時間。

何欣純批評，盧秀燕執政8年來僅對中聯油脂抽驗1次，且還是中央專案計畫要求市府抽驗，抽驗頻率嚴重不足，目前台中市食安處約121人，預算約6200多萬，但中台灣將近500萬人口，台中擁有龐大食品產業，未來要增加食安預算、增加相關專業人員，進一步強化稽查密度、提高抽驗頻率次數；未來也會結合產官學研資源，善用中部各大學檢驗資源，增加抽驗量能。

何欣純也反問國民黨台中市長候選人江啟臣，「看到盧市府8年來只抽驗一次，可以接受嗎？如何看待地方政府職責做不好？副院長如果不能說明清楚，如何守護台中？」

民進黨苗栗縣長候選人陳品安說，台中8年來只對中聯油脂抽驗1次，沒有第一時間把關，就把責任甩給中央。食安需要地方與中央一起把關，上凱道不會把風險降到最低，因此四縣市建立食安聯防治理平台，用機制守護食安。

何欣純與陳品安現場大玩名字諧音梗，大聲呼喊「油要純、心就安」。陳素月、溫世政雖未到場，但以影片錄製展現護食安決心。陳素月表示，食安不分顏色，中央地方應齊心合力，法律不完備之處，中央應盡速修法補正，地方政府也要負起稽核及檢驗責任。溫世政則說，中央守好中央的線，地方把好地方的關，照顧好鄉親每天吃進嘴裡的食物，就是南投縣長最基本責任。

台中市議會民進黨團總召周永鴻表示，盧秀燕說詞反覆，一下要中央修法，一下又說現在修法太倉促，前後矛盾只會讓食安改革失去焦點，盧根本在政治操作。民進黨團強力要求中市府把宣稱8.8萬件的食品檢驗的結果與驗法說明清楚，中市府當初驗一塊「天選之肉」驗了22次，中聯油脂8年來只抽驗一次，致癌油破口就在台中，盧秀燕要向全國人民道歉，而不是上街頭。