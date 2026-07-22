新北大巨蛋落腳樹林 蘇巧慧：感謝侯友宜市府團隊的努力

新北市府今天公布新北大巨蛋落腳樹林，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發文表示「恭喜樹林人！我們將迎來新北的大巨蛋！」蘇也說，感謝侯友宜市府團隊的努力，今天新北市政府正式公布新北大巨蛋的選址落腳樹林，未來新北大巨蛋從場館設計、交通規畫，到兼顧體育賽事和展演活動的永續經營，都需要有執行力、新觀念、創造力和與國際賽事、流行趨勢能夠接軌的新首長。

蘇巧慧說，樹林擁有最適合的環境和交通條件，昨天她也和侯市長一起視察捷運樹林線的工程進度，希望能在大巨蛋動工前，加速完善樹林的交通建設。

蘇巧慧說，過去台北大巨蛋歷經長達11年的漫長工期，經過多年合約與安全爭議，甚至在完工後還時常漏水，未來如果她當選市長，一定會加速建設，讓新北大巨蛋如期如質完工，進一步帶動周邊地區經濟發展，創造社區認同與光榮感，讓大巨蛋成為以棒球為主體、充分利用場館舉辦大型展演活動的場館空間，打造新北新地標。

蘇也說，未中選的淡水，她也會依照我與新北市議員鄭宇恩爭取的新增醫療分區來增加醫療量能，結合未來淡海新市鎮第二期計畫的發展，加上目前正在興建的淡北道路、淡海科學園區、淡海輕軌二期等建設，讓淡水居民有完善的生活與產業機能。