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藍營指神隱 蘇巧慧：幾乎每天都有公開行程、從未迴避
油品議題持續，國民黨新北市議員昨天開記者會酸民進黨新北市長參選人蘇巧慧神隱神隱21天、沒有發聲。蘇巧慧今天受訪回應表示，她幾乎每天都有公開行程，面對問題也從不迴避，相關議題已回答過非常多次，立場始終一致。
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蘇巧慧表示，她的態度一直很清楚，在這次油品事件中，地方政府應負責第一線稽查，中央政府應負責制度修正，檢調則應負責違法案件的調查。
蘇巧慧表示，各個層級、各個面向都應各自負起責任，大家都要動起來，才能共同守護國人的健康與安全，國人的安全是大家共同的希望，每一個人都應該盡自己的角色，負起最大的責任。
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