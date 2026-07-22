快訊

爆簡舒培要求市府統計她索資用多少紙 王鴻薇：哪門子緊急問政？

2026米其林指南這3家淚點滿滿！ 掉星再摘星、打破魔咒、這家主廚抱照默哀淚灑現場

Pixel 11a內部代號曝光「與台灣有關」！傳升級Tensor G6晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營指神隱 蘇巧慧：幾乎每天都有公開行程、從未迴避

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋龍興市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋龍興市場掃街。記者葉德正／攝影

油品議題持續，國民黨新北市議員昨天開記者會酸民進黨新北市長參選人蘇巧慧神隱神隱21天、沒有發聲。蘇巧慧今天受訪回應表示，她幾乎每天都有公開行程，面對問題也從不迴避，相關議題已回答過非常多次，立場始終一致。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，她的態度一直很清楚，在這次油品事件中，地方政府應負責第一線稽查，中央政府應負責制度修正，檢調則應負責違法案件的調查。

蘇巧慧表示，各個層級、各個面向都應各自負起責任，大家都要動起來，才能共同守護國人的健康與安全，國人的安全是大家共同的希望，每一個人都應該盡自己的角色，負起最大的責任。

2026九合一選舉 新北市長 蘇巧慧

延伸閱讀

嘉市長選戰上演食安攻防 張啓楷批致癌油邀對手王美惠上街

監院重查鄭南榕案、侯友宜未到院 蘇巧慧：未看報告無法評論

影／新北大巨蛋選址今出爐 蘇巧慧：有信心打造成新北新地標

盧秀燕邀縣市府開線上會議 盼攜手中央精進食安

相關新聞

藍營4人絕食抗議超過70小時 醫療團隊最新評估出爐了

致癌油風波延燒，藍營北市議員楊植斗率3名議員參選人在凱道前絕食抗議，迄今超過70小時，氣色顯得虛弱，經醫療團隊檢查仍在健康安全範圍。民眾黨新北隊6位成員今來到絕食現場聲援，據了解，民眾黨台北隊7月25日直接上凱道。

還未決定是否725上凱道反毒油 趙少康：不希望喧賓奪主

致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上凱道「反毒油」，國民黨台北市議員楊植斗及議員參選人也持續在凱道前接力絕食抗議，至今已超過72小時。中廣前董事長趙少康上午前往探視，致贈消暑降溫噴霧提醒他們提防高溫中暑。受訪時趙少康表示並未決定是否出席725凱道集會，但強調地方首長才是活動主角，自己不希望喧賓奪主。

拚出線 民眾黨南市議員參選人陳詩薇服務處下月1日成立

2026年地方公職人員（縣市議員）選舉11月28日將登場，參選台南市議員第一選區的民眾黨提名人陳詩薇及同黨立委許忠信，下月1日將在新營成立聯合服務處，當天黨主席黃國昌將南下，支持者認為可望炒熱選情。

食用油風暴延燒 民進黨中彰投苗4首長候選人拋護食安三大政見

致癌油事件延燒逾三周，民進黨台中市長候選人何欣純今與苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣長候選人陳素月，以及南投縣長候選人溫世政，四人共同提出中彰投苗保障食安三大政件，包括成立「中部縣市食安聯防治理平台」，增加食安預算、強化稽查密度、提高抽驗頻率次數，未來也將結合中部地區產官學研資源，增強食安檢驗量能。

藍營指神隱 蘇巧慧：幾乎每天都有公開行程、從未迴避

油品議題持續，國民黨新北市議員昨天開記者會酸民進黨新北市長參選人蘇巧慧神隱神隱21天、沒有發聲。蘇巧慧今天受訪回應表示，她幾乎每天都有公開行程，面對問題也從不迴避，相關議題已回答過非常多次，立場始終一致。

李四川拋親子政策 蘇巧慧：700多天來持續推全方位照顧政策

國民黨參選人李四川昨天拋出親子政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，她在700多天以來持續向市民報告市政願景，親子家庭政策更是重點，從福利、教育、醫療到城市空間規劃，以及照顧者支持等面向提出完整政見，希望打造全方位對孩子友善的城市，成為爸媽的神隊友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。