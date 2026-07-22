李四川拋親子政策 蘇巧慧：700多天來持續推全方位照顧政策

國民黨參選人李四川昨天拋出親子政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，她在700多天以來持續向市民報告市政願景，親子家庭政策更是重點，從福利、教育、醫療到城市空間規劃，以及照顧者支持等面向提出完整政見，希望打造全方位對孩子友善的城市，成為爸媽的神隊友。

蘇巧慧表示，她相當重視向市民報告願景與成績，尤其親子家庭政見，早在今年初就提出六大福利政見，其中有四項與孩子有關；5月也提出家庭照顧政見，重點是在「照顧照顧者」，希望讓照顧人的人也能獲得照顧。

她指出，未來若企業願意推出比政府現行政策更優惠的托兒、托老措施，也將提供企業獎勵，希望透過多元政策，打造全方位對孩子友善的城市；也涵蓋教育與醫療，包括門診免費、住院部分負擔免費等措施；在城市建設方面，也希望從「95公分的視角」出發，打造對孩子最友善、最有趣的城市環境。

她也提到，觀念的改變同樣重要，這段期間舉辦多場「水獺媽媽」活動，就是希望展現新北新時代的育兒觀念，透過既玩又學、既學又玩的方式寓教於樂，讓孩子在快樂遊戲中也能成長。

蘇巧慧表示，他們團隊是最懂孩子、也最懂父母的新團隊，期待未來有機會服務新北市民，成為爸媽的神隊友。