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影／新北大巨蛋選址今出爐 蘇巧慧：有信心打造成新北新地標

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北大巨蛋選址今出爐，民進黨新北市參選人蘇巧慧表示，支持專業評估、打造新北新地標。記者葉德正／攝影
新北大巨蛋選址今出爐，民進黨新北市參選人蘇巧慧表示，支持專業評估、打造新北新地標。記者葉德正／攝影

新北市政府今天公布新北大巨蛋地點，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，大巨蛋選址尊重專業評估，不論最後落腳何處，她都全力支持，但強調新北的大巨蛋不能重蹈台北大巨蛋覆轍，從場館設計、交通規劃到未來營運，都應以整體規畫思維打造，她的團隊能讓大巨蛋成為新北的新地標。

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蘇巧慧表示，大巨蛋是重大公共建設，選址都應經過專業評估，不管最後位於哪個地點，她都支持專業決定，新北大巨蛋應該要做到最好，避免重演台北大巨蛋歷經11年施工、啟用後仍屢傳安全疑慮及漏水等問題。

蘇巧慧指出，新北大巨蛋未來不只是興建一座場館，而是必須從場館設計、交通，到體育賽事、演唱會等多元活動的安排，以及後續永續經營，都納入完整規畫，並導入新觀念與新創意，才能讓重大建設真正發揮效益。

外界希望大巨蛋加速推動，蘇巧慧說，選址後仍需歷經整地、場館設計等程序，還有相當長的路要走，因此更需要在選址、設計、交通及營運等各方面做好完整規畫，未來若有機會帶領新北市府團隊，會用新時代的創意，還有新時代的思維，並且做最好的執行力、統合力，來讓這顆巨蛋真正發揮它的產業效果，也帶動社區的認同感，成為新北的新地標。

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