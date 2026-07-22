快訊

台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

丁學文專欄／恐懼催生股市狂熱 散戶終將樂極生悲？

韓國瑜725會上凱道！蔣萬安拜會食安法列優先法案 感謝為食安挺身而出

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市長選戰上演食安攻防 張啓楷批致癌油邀對手王美惠上街

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
食安議題成為嘉市長選戰新攻防焦點，張啓楷（右）以中央施政責任為主軸發動攻勢，王美惠（左）以強化制度、中央地方合作回應，雙方隔空交鋒，讓食安成為選戰重要議題。聯合報系資料照
食安議題成為嘉市長選戰新攻防焦點，張啓楷（右）以中央施政責任為主軸發動攻勢，王美惠（左）以強化制度、中央地方合作回應，雙方隔空交鋒，讓食安成為選戰重要議題。聯合報系資料照

嘉義市長選戰升溫，藍白共推市長參選人張啓楷，接連鎖定高鐵嘉義站聯外輕軌及中聯致癌油品議題，頻頻向民進黨提名市長參選人、立委王美惠發動攻勢，拉高聲量、掌握選戰議題主導權。輕軌議題王美惠始終採取低調策略未回應。不過，面對近日延燒中聯致癌油品食安事件，王美惠表達立場，強調食品安全攸關全民健康，中央與地方應各司其職，共同守護民眾食安。

2026九合一選舉

張啓楷日前宣布，出席周六台北凱達格蘭大道舉辦的食安集會，喊話王美惠一同參與，以具體行動展現對食安議題重視與負責任的態度。張啓楷表示，嘉市有「小吃之都」美譽，一旦主管機關提供問題油品品項、批次及流向資訊不完整，不僅消費者權益受損，合法經營餐飲業者也會受波及商譽損失。他指出，市政府第一時間由市長黃敏惠指全面稽查，截至7月14日完成7563件受影響油品下架，持續查核市場攤商及食品業者。

不過，張啓楷認為，地方政府再努力，也無法取代中央應負起源頭管理、跨縣市追蹤及資訊公開責任。他批行政院推動的「食安五環2.0」在此事件全面失靈，從源頭檢驗、製程管理、異常通報到下游流向追蹤出現漏洞，甚至有業者涉嫌隱匿問題批次未通報下架，凸顯制度仍有待檢討。

張啓楷點名王美惠，認為身為執政黨立委，應督促行政院及衛福部盡速公布完整調查結果，表態是否支持提高黑心業者及惡意隱匿者的法律責任，建立強制通報制度及完善消費者賠償機制。他強調，食安沒有藍綠之分，市長參選人更應勇於面對重大公共議題。

對此，王美惠表示，食用油是民眾每天都會接觸的重要食品，食品安全必須由中央與地方共同把關。中央負責法規制度、源頭管理及跨縣市追蹤，地方則肩負第一線稽查、抽驗及查核工作，雙方應分工合作，而非事件發生後互相推諉責任。王美惠指出，食品安全不能抱持僥倖心態，也不能等到事件爆發才亡羊補牢。未來將持續推動相關制度精進，不論是法規修正或檢驗機制，都應強化事前預防與風險管理，讓民眾吃得安心、用得放心，共同守護全民健康。

食安議題成為市長選戰新攻防焦點。張啓楷以中央施政責任為主軸發動攻勢，王美惠以強化制度、中央地方合作回應，雙方隔空交鋒，讓食安成為選戰重要議題。

2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷

延伸閱讀

嘉義市長黃敏惠提11項食安建議 籲建食安雲、毒油業者終身禁執業

盧秀燕邀縣市府開線上會議 盼攜手中央精進食安

食安修法邀六都與會…政院：因涉地方權責 盼合作完善制度

藍營提10訴求 食藥署：正修法推五項強化精進食安

相關新聞

影／新北大巨蛋選址今出爐 蘇巧慧：有信心打造成新北新地標

新北市政府今天公布新北大巨蛋地點，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，大巨蛋選址尊重專業評估，不論最後落腳何處，她都全力支持，但強調新北的大巨蛋不能重蹈台北大巨蛋覆轍，從場館設計、交通規劃到未來營運，都應以整體規畫思維打造，她的團隊能讓大巨蛋成為新北的新地標。

李四川拋親子政策 蘇巧慧：700多天來持續推全方位照顧政策

國民黨參選人李四川昨天拋出親子政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，她在700多天以來持續向市民報告市政願景，親子家庭政策更是重點，從福利、教育、醫療到城市空間規劃，以及照顧者支持等面向提出完整政見，希望打造全方位對孩子友善的城市，成為爸媽的神隊友。

嘉市長選戰上演食安攻防 張啓楷批致癌油邀對手王美惠上街

嘉義市長選戰升溫，藍白共推市長參選人張啓楷，接連鎖定高鐵嘉義站聯外輕軌及中聯致癌油品議題，頻頻向民進黨提名市長參選人、立委王美惠發動攻勢，拉高聲量、掌握選戰議題主導權。輕軌議題王美惠始終採取低調策略未回應。不過，面對近日延燒中聯致癌油品食安事件，王美惠表達立場，強調食品安全攸關全民健康，中央與地方應各司其職，共同守護民眾食安。

嘉縣長選戰侯友宜挺朴子市長吳品叡 在野大聯盟添助力

年底嘉義縣長選戰升溫，國民黨不提縣長人選，整合在野力量，支持無黨籍朴子市長吳品叡參選，組成「在野大聯盟」，挑戰民進黨縣長參選人、立委蔡易餘，上月宣布參選後，吳品叡展開鄉鎮巡迴拜票，新北市長侯友宜是朴子人，與吳品叡好交情，2019年吳品叡頒授侯友宜榮譽市民證書，吳品叡宣布參選，侯友宜致電祝賀加油，表達全力支持，將擇期返鄉為吳輔選。

選情初探／台南安南區議員9搶6 泛綠占優勢、藍拚第2席

台南市議員第六選區應選六席，現任有五人拚連任、一人交棒女兒參選，藍、綠又各再多提名一席，以及無黨籍青年再戰，形成「九搶六」局面；此選區長年綠大於藍，但鄰近南科帶動移入，人口結構漸年輕化，政治版圖不無變化可能。

彰縣選戰 陳素月搶先開箱競總 魏平政破換將傳聞

彰化縣長選戰持續升溫，各陣營競選總部布局陸續到位。民進黨縣長參選人陳素月與彰化市長參選人黃柏瑜的聯合競選總部昨開箱亮相；國民黨參選人魏平政與無黨籍邱建富同步加快腳步，安排團隊先進駐，九月先後完成競總設置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。