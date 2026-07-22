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嘉縣長選戰侯友宜挺朴子市長吳品叡 在野大聯盟添助力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年底嘉義縣長選戰升溫，國民黨整合在野力量，支持無黨籍朴子市長吳品叡（左）參選，組成「在野大聯盟」，新北市長侯友宜是朴子人，與吳品叡好交情，吳品叡競選朴子市長連任，侯友宜返鄉站台，錄製推薦影片，號召支持者力挺吳品叡。圖／聯合報系資料照
年底嘉義縣長選戰升溫，國民黨整合在野力量，支持無黨籍朴子市長吳品叡（左）參選，組成「在野大聯盟」，新北市長侯友宜是朴子人，與吳品叡好交情，吳品叡競選朴子市長連任，侯友宜返鄉站台，錄製推薦影片，號召支持者力挺吳品叡。圖／聯合報系資料照

年底嘉義縣長選戰升溫，國民黨不提縣長人選，整合在野力量，支持無黨籍朴子市長吳品叡參選，組成「在野大聯盟」，挑戰民進黨縣長參選人、立委蔡易餘，上月宣布參選後，吳品叡展開鄉鎮巡迴拜票，新北市長侯友宜是朴子人，與吳品叡好交情，2019年吳品叡頒授侯友宜榮譽市民證書，吳品叡宣布參選，侯友宜致電祝賀加油，表達全力支持，將擇期返鄉為吳輔選。

2026九合一選舉

吳品叡宣布參選造勢，在野陣營多位重量級政治人物到場站台，包括國民黨嘉義縣黨部主委、立委王育敏、嘉市長黃敏惠、藍白共推的嘉義市長參選人張啟楷，以及前立委翁重鈞等，展現藍白合作及在野整合的氣勢。

地方在野政治人物動向受關注。退出民進黨的前立委林國慶雖未出席造勢活動，表態支持吳品叡，吳品叡拜會退出民進黨的前副縣長、台北果菜市場總經理吳芳銘，以及前縣副縣長吳容輝等人，爭取跨黨派及無黨籍人士支持，壯大在野整合力量。

2019年侯友宜返鄉，吳品叡代表朴子市公所頒授榮譽市民證書給侯友宜；2024年總統大選，侯友宜回故鄉掃街拜票，吳品叡陪同，與時任國民黨不分區立委翁重鈞車隊助選，展現深厚情誼。吳品叡競選朴子市長連任，侯友宜返鄉站台，錄製推薦影片，號召支持者力挺吳品叡，雙方選舉互相支援、彼此拉抬，建立穩固政治合作關係。年底選戰，侯友宜返鄉站台輔選受關注，侯友宜將視選戰節奏適當時機返回嘉義，為吳品叡助選，凝聚在野支持者士氣，讓縣長選情增添更多看點。

年底嘉義縣長選戰升溫，國民黨整合在野力量，支持無黨籍朴子市長吳品叡（左）參選，組成「在野大聯盟」，新北市長侯友宜是朴子人，與吳品叡好交情，2019年吳品叡頒授侯友宜榮譽市民證書，吳品叡宣布參選，侯友宜致電祝賀加油，表達全力支持。圖／聯合報系資料照
年底嘉義縣長選戰升溫，國民黨整合在野力量，支持無黨籍朴子市長吳品叡（左）參選，組成「在野大聯盟」，新北市長侯友宜是朴子人，與吳品叡好交情，2019年吳品叡頒授侯友宜榮譽市民證書，吳品叡宣布參選，侯友宜致電祝賀加油，表達全力支持。圖／聯合報系資料照

吳品叡 侯友宜 朴子 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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