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選情初探／桃園八德 藍綠均勢 白大咖輔選

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市八德區應選5席議員，目前各陣營共9人參戰，由於實力旗鼓相當，選情格外緊繃。記者陳俊智／攝影
桃園市八德區應選5席議員，目前各陣營共9人參戰，由於實力旗鼓相當，選情格外緊繃。記者陳俊智／攝影

桃園市八德區議員自桃園升格以來，長期維持「二藍、二綠、一無黨」政治版圖，藍綠迎戰年底地方選舉守成之外也積極搶攻，藍綠各提三席，包含現任者與老將回鍋，都具相當實力。無黨籍議員段樹文力拚交棒妻子，民眾黨也早早啟動大咖輔選，至少「八搶五」選情緊繃。

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地方觀察，八德選區政治版圖雖偏藍，但綠營也有一定基本盤，桃園升格以來，藍綠各維持兩席態勢，儘管雙方都想力拚突破，但基本盤難攻克，以致局勢長年未變；藍綠地方黨部主委都深知「想要突破必須付出更多努力」。

國民黨提名三人，包括現任議員朱珍瑤、楊朝偉及前議員劉茂羣，盼重返升格前藍營三席優勢。黨部認為市長張善政施政有成，只要團結作戰，三席並非沒有機會。朱珍瑤主打兒少福利、交通改善；楊朝偉聚焦長者福利、文化及市政議題；劉茂羣則憑藉深厚地方服務再度投入選戰。

民進黨也推派三人，分別為現任議員許家睿、呂林小鳳及前議員蔡永芳。許家睿長期推動藝文發展，今年選舉年不畏魔咒接任黨團總召；呂林小鳳深耕地方，重視交通、醫療及婦幼建設；蔡永芳以直言敢言形象爭取支持。綠營已安排市長參選人黃世杰與八德選將聯合拜票，力拚三席全上。

民眾黨則提名曾任台南市黨部主委的林晏良參選，陸續獲黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲力挺、站台，地方評估白營二○二四立委選舉在八德、大溪、復興拿下三萬多票，林有一搏機會。不過，初選勝出的江沛育身陷抽廣告疑雲，未獲提名後仍持續跑基層，若參選到底，恐影響白營選情。

無黨籍方面，擔任議會無黨團結聯盟總召的現任議員段樹文不再連任，改由妻子段林淑婷接棒。段樹文勤走基層、選民服務扎實，段林淑婷以段樹文「牽手」爭取曝光，同時加強短影音等網路宣傳，支持者是否能順利移轉，延續八德區議員的無黨席次，也是年底選戰焦點。

2026九合一選舉 桃園市選舉 段樹文 張善政

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