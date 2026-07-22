選情初探／台南安南區議員9搶6 泛綠占優勢、藍拚第2席

台南市議員第六選區應選六席，現任有五人拚連任、一人交棒女兒參選，藍、綠又各再多提名一席，以及無黨籍青年再戰，形成「九搶六」局面；此選區長年綠大於藍，但鄰近南科帶動移入，人口結構漸年輕化，政治版圖不無變化可能。

第六選區為全市人口第二多的安南區，應選六席包含一席婦女保障名額，現任民進黨蔡麗青、郭清華，國民黨李中岑，以及無黨籍郭信良、邱昭勝、黃麗招，無黨籍三人曾是綠營，顯示泛綠基本盤占優勢，年底綠營提名三席、藍營提兩席，都積極爭取擴張。

綠營提名包括拚連任的蔡麗青、接棒父親郭清華的郭品辰，還有捲土重來的唐儀靜。郭品辰為英國布里斯托大學碩士畢業，返台後任父親助理，並在黨內初選以民調第一名出線；唐儀靜為前立委唐碧娥姪女、前市議員唐瑞明的女兒，二○○五年當選議員，二○一四、二○一八年再選皆落敗，但二○一八年僅差六票成落選頭。

國民黨提名現任李中岑、資深媒體人姚正玉，姚二○二四年曾代表藍營參選南市第三選區立委，在安南區獲約兩萬九千票，加上立委謝龍介本屆市長選舉在安南區拿下逾四萬票、得票率突破四成，都被視為藍營支持度上升指標，盼議員爭取第二席。

無黨籍現任郭信良、邱昭勝、黃麗招長期經營地方，也是挺妃派，選情可望獲市長選舉帶動；新人林緯曾任立法院助理，二○一八、二○二二年參選此區皆未上。