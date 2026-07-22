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新北交鋒 李四川推親子政見 蘇巧慧提海岸計畫

聯合報／ 記者林媛玲葉德正張策／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川昨參訪孕婦裝觀光工廠，宣布三大親子政策。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川昨參訪孕婦裝觀光工廠，宣布三大親子政策。記者林媛玲／攝影

台灣生育率低迷，國民黨新北市長參選人李四川昨參訪孕婦裝觀光工廠，宣布三大親子政見，好孕專車從現行產後六個月延至孩子滿一歲。民進黨蘇巧慧說，她今年初即提出六大福利政見，其中四項與孩子有關，主張以孩童視角打造「九十五公分城市」，蘇自信地說「我是最懂孩子、最懂家長的參選人」。

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李四川昨前往板橋玉美人孕婦裝觀光工廠參訪，穿上四公斤重孕婦體驗衣，感受孕婦辛勞，還使用縫紉機ＤＩＹ縫製嬰兒鞋，手作體驗母嬰用品。他說，媽媽懷胎十個月十分辛苦，要對媽媽好一點。

李四川說，政府不能只是鼓勵生育，要實際減輕家長負擔，未來將推動三大親子政策，包括好孕專車補助從現行產後六個月延長至孩子滿一歲，擴大與多元計程車合作，增加車輛供給與服務範圍，不論產檢、回診、帶孩子打預防針都能更方便安全。也將推出運動中心免費臨托，家長想運動、上課、喘口氣，最大問題是孩子沒人照顧，將在國民運動中心試辦「親子臨托服務」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）近日拜訪瑞芳鼻頭角，與當地青年、里長交流。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）近日拜訪瑞芳鼻頭角，與當地青年、里長交流。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

蘇巧慧日前到瑞芳與青年交流，她說，新北有一四五公里長海岸線與二十八座漁港，是天然的海洋教育與遊憩基地，她提出「新皇冠海岸計畫」，主張全面盤點並升級漁港基礎設施，為漁民打造更安全、便利作業環境，也將補足周邊交通、停車與公廁等基礎設施，帶動漁村觀光。

海洋永續方面，她承諾若當選新北市長，將寬列預算提高廢棄漁網回收價格，鼓勵漁民參與海廢減量，打造全齡親水場域、推動海洋教育。

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