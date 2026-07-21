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蘇巧慧聚焦捷運建設 李四川盼擴充醫療長照能量

中央社／ 新北21日電
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（後右6）21日與新北市長侯友宜（後右5）等人一起視察新北捷運土城樹林線工程進度並合影。 （蘇巧慧競選辦公室提供）中央社
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（後右6）21日與新北市長侯友宜（後右5）等人一起視察新北捷運土城樹林線工程進度並合影。 （蘇巧慧競選辦公室提供）中央社

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天說，爭取中央追加捷運預算，補助地方運動設施，將持續推動新北捷運路網及運動設施。國民黨市長參選人李四川則提強化土城醫療園區構想。

2026九合一選舉

民進黨籍市長參選人、立法委員蘇巧慧今天陪同市長侯友宜視察捷運土城樹林線工程及樹林區三龍公園天幕球場。

她表示，2018年爭取行政院核定土城樹林線總經費新台幣555億元，因疫情及國際局勢造成原物料上漲，工程多次流標，她爭取修正預算追加總經費至770億元，得以在去年底全線動工。

她視察CQ890段高壓電纜下地工程時指出，2020年起協調台電、市府捷運局及樹林區公所，促成樹林區中正路、大安路特高壓電塔與電線地下化，兼顧居民需求並加速捷運工程。

蘇巧慧說，地方反映增設天幕球場後，她協調中央及地方爭取興建三龍公園天幕籃球場總經費新台幣2000萬元、中央補助985萬元，讓民眾不受烈日及雨勢影響運動。

國民黨籍市長參選人李四川今天赴土城區震安宮、五穀先帝廟參香時表示，若當選將以過去參與新北市立土城醫院BOT案經驗，強化土城醫療園區，推動高齡醫療照護中心，以高齡醫學、慢性病、復健及長照為核心，整合醫療、長照及社福服務，提升土城及鄰近地區醫療量能。

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