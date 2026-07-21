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237宜蘭蓋漳前進大同鄉 林國漳獲贈族名「哈勇」提原鄉福利

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳「237宜蘭蓋漳」行動前進大同鄉，傾聽基層聲音也說明福利政策，部落期許他以法律專業與溫暖施政，做為原鄉最堅實的靠山。圖／林國漳團隊提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳「237宜蘭蓋漳」行動前進大同鄉，傾聽基層聲音也說明福利政策，部落期許他以法律專業與溫暖施政，做為原鄉最堅實的靠山。圖／林國漳團隊提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳「237宜蘭蓋漳」行動今天前進大同鄉，展現傾聽基層與照顧原鄉決心，同時也說明福利政策；部落賜予他泰雅族名「哈勇」，期許他以法律專業與溫暖施政，做為原鄉最堅實的靠山。

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大同鄉前代表會副主席高萬年、英士村長呂紹維及太平村長李銘宜等人陪同，期待未來能進一步解決原鄉長期面臨的居住、土地及基礎建設等問題。行程中發生一段插曲，有位當地鄉親認出林國漳，指出多年前曾接受過法律扶助服務，林國漳親自上山討論案情、態度認真，對其專業服務與熱心表達肯定。

部落族人表示，過去前縣長陳定南因重視原鄉權益與發展，被族人冠上泰雅族名「哈勇」，象徵堅韌與勇敢，如今族人也決定以「哈勇」稱呼林國漳，期盼他傳承這份精神，持續關心部落發展。

林國漳也提出多項原鄉福利與建設規劃，包括強化水土保持等基礎建設、推動55歲以上原住民健保全額補助、弱勢對象免費接種帶狀皰疹疫苗、發放每年1萬2000點智慧敬老卡，點數可用於交通、醫療與在地消費，同時也將對接中央政策，促進0至18歲成長津貼在該鄉順利落實。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳「237宜蘭蓋漳」行動前進大同鄉，傾聽基層聲音也說明福利政策，部落期許他以法律專業與溫暖施政，做為原鄉最堅實的靠山。圖／林國漳團隊提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳「237宜蘭蓋漳」行動前進大同鄉，傾聽基層聲音也說明福利政策，部落期許他以法律專業與溫暖施政，做為原鄉最堅實的靠山。圖／林國漳團隊提供

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