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藍營批蘇巧慧毒油議題「神隱21天」 蘇辦：每天公開行程、從不逃避

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市議員呂家愷（中）、市議員參選人游皓麟（左）及鄧凱勛（右）今天召開記者會，批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧面對毒油議題避重就輕，並邀請她25日一同上凱道反毒油、守護食安。圖／國民黨新北市黨部提供
國民黨新北市議員呂家愷（中）、市議員參選人游皓麟（左）及鄧凱勛（右）今天召開記者會，批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧面對毒油議題避重就輕，並邀請她25日一同上凱道反毒油、守護食安。圖／國民黨新北市黨部提供

近期毒油事件延燒，國民黨新北市議員呂家愷、板橋區市議員參選人鄧凱勛及大新店區市議員參選人游皓麟今開記者會，批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧及其陣營面對食安爭議「避答、揮答又亂答」，未監督中央，邀請蘇巧慧25日上凱道反毒油。蘇競辦回應，蘇巧慧幾乎每天都有公開行程，遇問題從不逃避，並主張中央、地方合作，從油品上游到下游加強稽查。

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鄧凱勛表示，蘇巧慧面對毒油問題時將責任推給地方及台中市；總統府秘書長潘孟安日前出席蘇巧慧主辦活動，面對媒體詢問時揮手離開；蘇巧慧陣營成員的相關發言，也未正面回應民眾對食安的疑慮。

鄧凱勛並點名民進黨發言人吳崢、新北市議員林秉宥及戴瑋姍的說法。他批評，吳崢曾以「又不是我逼你吃」回應質疑，林秉宥以「如喪考妣」形容上街抗議民眾，戴瑋姍則稱致癌物苯駢芘為植物及環境中可能存在的天然物質，相關發言態度傲慢且違反科學。

游皓麟說，蘇巧慧父親蘇貞昌2014年頂新案中，曾批評中央推卸責任，蘇巧慧如今卻將責任推向地方，立場雙標。

呂家愷表示，蘇巧慧身為立委，至今未針對事件質詢中央，也未對民進黨人士相關言行表態。他向蘇巧慧提三問，包括是否認同潘孟安面對食安提問揮手離開、是否認同蘇貞昌過去批評推卸食安責任，以及是否認同吳崢、林秉宥與戴瑋姍的發言，也未獲回應。

三人呼籲，蘇巧慧若不願監督中央，至少應與民意站在一起，25日一同上凱道反毒油、守護食安。他們表示，事件涉及致癌物及校園食安，中央政府應正視民意並承擔責任。

對此，蘇競辦發言人馬亨亨．夷將表示，蘇巧慧幾乎每天都有公開行程，遇到問題也從不逃避，對油品事件的態度已相當清楚。

馬亨亨．夷將說，此次油品問題發生在製程端，司法單位已針對業主展開調查，希望能盡快釐清事實，避免未來製造及加工過程再發生相同狀況。地方政府負責第一線稽查及檢驗，中央負責訂定法規制度，因此蘇巧慧要求中央與地方共同合作，加強油品致癌物質項目的稽查，從上游到下游為民眾把關。

馬亨亨．夷將也表示，蘇巧慧參選以來不曾以惡言攻擊對手，反觀李四川陣營不斷開記者會、發新聞稿批評蘇巧慧，近期甚至掛負面圖文看板人身攻擊。蘇巧慧及團隊仍會維持正向、積極態度，以完整政見爭取市民認同。

2026九合一選舉 蘇巧慧 呂家愷 鄧凱勛 潘孟安

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