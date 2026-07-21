藍綠親子政策交鋒 蘇巧慧：我是最懂孩子、家長的參選人

國民黨新北市長參選人李四川今提出3大親子政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午出席捷運土城樹林線視察時受訪表示，她今年1月就已提出6大福利政見，其中4項與孩子有關，5月再提出家庭照顧政見，後續也主張以孩童視角打造「95公分的城市」；她強調，自己的政策從福利、教育到健康全面布局，「我是最懂孩子、最懂家長的候選人」。

李四川今天參訪板橋孕婦裝觀光工廠，宣布3大親子政策，包括將好孕專車補助從現行產後6個月延長至孩子滿1歲；在國民運動中心試辦免費親子臨托；以及打造類似BabyBoss的大型室內親子成長館。

對於李四川提出親子政策，蘇巧慧表示，她今年1月已提出6大福利政見，其中有4項與孩子相關；5月再提出家庭照顧政策，希望不只照顧孩子，也能為爸爸、媽媽及其他家庭照顧者提供更多支持。

蘇巧慧說，她後續也提出「95公分的城市」，從孩子約95公分高的視角重新檢視城市空間，讓公共環境對兒童更加友善。她表示，相關政見涵蓋福利、教育及健康等不同面向，希望未來的新北市能更完整地照顧孩子。

她指出，近期也舉辦多場「水獺媽媽樂園」，讓親子在遊戲過程中學習知識與技能，也是她對未來教育方向的實踐；政策不能只提供單一補助，而應從孩子成長、家庭需求及城市環境進行全面思考。

蘇巧慧也說，她提出的臨時托育政策，將增加夜間及不同時段、不同場域的臨托服務，希望讓有臨時工作、加班或其他照顧需求的父母，都能獲得協助。她先前提出的家庭照顧政見，也包含擴大夜間與臨時托育，以及打造以兒童視角出發的友善城市。

蘇巧慧表示，希望透過全面性思考及涵蓋新北各區域的政策，減輕爸爸媽媽的負擔，讓孩子快樂成長，「我相信我是最懂孩子、最懂家長的候選人」，盼有機會與市民共同打造屬於孩子的快樂城市。