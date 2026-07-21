鄭麗文談九合一選舉：尊重佀廣洋選擇 竹北藍白積極協調中

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋因霸凌疑雲宣布放棄黨提名。周刊再爆，佀求學期間曾與國民黨前主席朱立倫兒子朱宣宇爆發衝突，但佀發聲明指傳聞子虛烏有。國民黨主席鄭麗文今表示，黨部不會再補提名，佀廣洋可能需要沉澱一下，再去思考接下來的決定，黨會尊重他的選擇。

鄭麗文今接受「寒梅Talk爆」網路專訪指出，最近致癌油事件延燒，民進黨想方設法製造其他新聞來轉移焦點，自由時報還指國民黨版的無人機條例受到中共介入等，整個產業鏈就開始，同時一直餵毒給他們的支持者「反正鄭麗文、國民黨一定是中共同路人等等」，這些完全是無中生有，民進黨就只剩這一招。

鄭麗文表示，萬美玲在桃園的基層強，大家都知道她是東方不敗，所以當她的小孩出現一些可以打的弱點，綠營就群起圍攻之，開始編很多故事，不只針對佀廣洋本身，甚至企圖往上延燒到萬美玲，把他們全家拿出來鞭屍；大概因為四年前，綠營輕忽新竹市前市長林智堅的論文案，造成「一屍好多命」，所以民進黨想複製，但這個效應應經冷卻了，因為佀廣洋已經放棄國民黨的提名，而且食安事件也不會因這種根本不相干的新聞就可以掩蓋過去。

鄭麗文也重申藍白合作的立場，她說，未免地方上以訛傳訛，造成誤會跟不必要的困擾，明天中常會她會再次宣布，嘉義市與新竹市長會支持民眾黨籍候選人張啓楷與現任市長高虹安，嘉義縣長則禮讓無黨籍的吳品睿。

至於藍白在竹北市長協調方面，鄭麗文說，由於竹北市會連動新竹縣的選舉，有一點複雜，現在還在觀察當中，國民黨日前完成黨內初選。到目前，藍白合作的層面是在縣市首長，剩下的鄉鎮市長還有議會，因為是多席次選舉，比較沒有要求每一個鄉鎮市都要遵守這個規定。但竹北的藍白合作，正在積極溝通協調當中。