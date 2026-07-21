快訊

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」！報復美軍炸核電站

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文談九合一選舉：尊重佀廣洋選擇 竹北藍白積極協調中

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受「寒梅Talk爆」網路專訪。圖／擷取自梅花新聞網YT頻道
國民黨主席鄭麗文今接受「寒梅Talk爆」網路專訪。圖／擷取自梅花新聞網YT頻道

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋因霸凌疑雲宣布放棄黨提名。周刊再爆，佀求學期間曾與國民黨前主席朱立倫兒子朱宣宇爆發衝突，但佀發聲明指傳聞子虛烏有。國民黨主席鄭麗文今表示，黨部不會再補提名，佀廣洋可能需要沉澱一下，再去思考接下來的決定，黨會尊重他的選擇。

2026九合一選舉

鄭麗文今接受「寒梅Talk爆」網路專訪指出，最近致癌油事件延燒，民進黨想方設法製造其他新聞來轉移焦點，自由時報還指國民黨版的無人機條例受到中共介入等，整個產業鏈就開始，同時一直餵毒給他們的支持者「反正鄭麗文、國民黨一定是中共同路人等等」，這些完全是無中生有，民進黨就只剩這一招。

鄭麗文表示，萬美玲在桃園的基層強，大家都知道她是東方不敗，所以當她的小孩出現一些可以打的弱點，綠營就群起圍攻之，開始編很多故事，不只針對佀廣洋本身，甚至企圖往上延燒到萬美玲，把他們全家拿出來鞭屍；大概因為四年前，綠營輕忽新竹市前市長林智堅的論文案，造成「一屍好多命」，所以民進黨想複製，但這個效應應經冷卻了，因為佀廣洋已經放棄國民黨的提名，而且食安事件也不會因這種根本不相干的新聞就可以掩蓋過去。

鄭麗文也重申藍白合作的立場，她說，未免地方上以訛傳訛，造成誤會跟不必要的困擾，明天中常會她會再次宣布，嘉義市與新竹市長會支持民眾黨籍候選人張啓楷與現任市長高虹安，嘉義縣長則禮讓無黨籍的吳品睿。

至於藍白在竹北市長協調方面，鄭麗文說，由於竹北市會連動新竹縣的選舉，有一點複雜，現在還在觀察當中，國民黨日前完成黨內初選。到目前，藍白合作的層面是在縣市首長，剩下的鄉鎮市長還有議會，因為是多席次選舉，比較沒有要求每一個鄉鎮市都要遵守這個規定。但竹北的藍白合作，正在積極溝通協調當中。

佀廣洋 鄭麗文 九合一選舉 2026九合一選舉 萬美玲 桃園市選舉 新竹縣選舉

延伸閱讀

725上凱道「口號與蔣萬安不同？」 鄭麗文批民進黨：怕口號不夠多幫造勢嗎

毒油案蔣萬安號召上街頭綠指搶藍共主 謝龍介：是助攻盧與藍營

藍營小雞絕食反毒油 吳思瑤酸「168節食」批政治操作

選情初探／北市議員松信區搶9席 藍綠固盤 白來勢洶洶

相關新聞

鄭麗文談九合一選舉：尊重佀廣洋選擇 竹北藍白積極協調中

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋因霸凌疑雲宣布放棄黨提名。周刊再爆，佀求學期間曾與國民黨前主席朱立倫兒子朱宣宇爆發衝突，但佀發聲明指傳聞子虛烏有。國民黨主席鄭麗文今表示，黨部不會再補提名，佀廣洋可能需要沉澱一下，再去思考接下來的決定，黨會尊重他的選擇。

童子瑋公布通勤政見推5項方案 要讓10萬勤通族上得了車、上路不塞車

基隆市長參選人童子瑋今天公布通勤政見，兩大主軸為上得了車、上路不塞車，透過始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取高架化五大方案，同步推動改善公共運輸及道路建設，確保10萬通勤族平安、順利出門和返家。

讓基隆通勤族上得了車、上路不塞車 童子瑋提5解方

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天以「上得了車、上路不塞車」為主軸提出5大改革，包含增設國道客運始發區間車、尖峰支援專案等方...

哪來自信選台南市長？謝龍介：我市長只當4年、市民希望改變

參選台南市長的國民黨立委謝龍介中午上名嘴黃光芹網路節目「中午來開匯」。黃光芹直白問選台南市長「哪來的自信？」謝龍介表示，市民希望改變、「只當四年市長」讓他有自信，連民進黨立委王世堅都說，「只當四年這招真的很厲害、民進黨還想不出破解之道」。

毒油案蔣萬安號召上街頭綠指搶藍共主 謝龍介：是助攻盧與藍營

台北市長蔣萬安近因「毒油」食安事件號召群眾25日上凱道抗議，綠民代側翼指蔣搶奪話語權與藍營共主地位、劍指台中市長盧秀燕與總統大位；不過參選台南市長的立委謝龍介表示，蔣在毒油案的大動作，其實是展現空前外溢力量、助攻盧與藍營。

影／自稱「全民縣長」遭質疑！藍民代邀林國漳上凱道 他拋3防線回應

國民黨宜蘭民代今天針對毒油事件召開記者會，縣議員黃琤婷及蘇澳鎮長參選人陳金麟批綠營縣長參選人林國漳，至今對於毒油影響鄉親健康仍然噤聲，不敢表態，林自稱要當「全民縣長」，食安無關藍綠，邀請他725一起上凱道，要求中央給交代；林國漳則回應，食安零容忍，拋出增加預算與「中央地方聯防」三防線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。