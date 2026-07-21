私幼涉不當管教 沈伯洋批北市府處置慢半拍

北市某私立幼兒園發生疑似虐童案，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，台北市政府處置慢半拍，嚴重破壞家長對廣告與政府稽查的兩層信任關係。

沈伯洋直言，這兩層信任在此案中皆已遭到破壞，且北市府在事件發生近1週時間，卻無法做出即時且妥善處置，不僅是將幼童置於風險中，更無法向家長交代，為北市府必須嚴肅正視的問題。

沈伯洋競選團隊下午發布新聞稿表示，沈伯洋於台灣時間21日落地美國開展拜會行程，期間針對國內多項重要時事議題接受媒體訪問並做出回應。

針對近期食用油安全議題，沈伯洋強調，食安問題需要中央、地方一起協作，從修法、地方稽查，到後續通報的層次，必須由大家一起合作才能保護人民的用油安全。

他也對北市某私幼疑涉不當管教案提出嚴正批評，認為台北市政府處置慢半拍，嚴重破壞因招生廣告與名人代言而產生的信任，也破壞家長對於北市府具備足夠稽查能力與監管責任信任。

沈伯洋直言，這兩層信任在此案中皆已遭到破壞，且北市府在事件發生近1週時間，卻無法做出即時且妥善處置，不僅是將幼童置於風險中，更無法向家長交代，為北市府必須嚴肅正視的問題。