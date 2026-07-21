黃世杰桃園龍潭市場客家重地拜票聽民意 允強化觀光、科技、文化產業

民進黨桃園市長、議員參選人黃世杰、張贊聞今日上午到龍潭市場掃街拜票，與攤商、市民近距離互動，同時聽第一線民意。黃世杰表示，龍潭不僅是桃園客家重鎮，更兼具科技產業、文化觀光與生活機能，是桃園南區發展的重要核心，隨著龍科三期、桃竹苗大矽谷計畫等重大建設持續推動，未來再結合交通路網逐步完善，以及中科院等產業聚落帶動，將為龍潭帶來更多發展動能。

黃世杰在競總主委范振修、前立委湯蕙禎、市議員參選人張贊聞等人陪同下，前往龍潭市場掃街拜票，沿途受到攤商與採買民眾熱情歡迎，不少攤商主動替黃世杰加油打氣，還有水果攤商送上代表「旺」的鳳梨、象徵「好彩頭」的菜頭，祝福團隊旗開得勝，現場洋溢濃厚人情味。隨後一行人再與龍元宮總幹事邱子軒、龍元宮副主委翁德盛等人前往龍元宮參拜神農大帝，祈求國泰民安、風調雨順，也祝福桃園平安順利。

黃世杰表示，龍潭市場是一座擁有四星等級的樂活市場，也是龍潭區唯一的公有傳統市場，創建至今已有五十多年歷史，不僅承載地方居民的生活記憶，更匯聚客家、閩南、外省及原住民族等多元文化，是最能展現龍潭人情味與地方特色的重要場域。今天走訪市場時，也看到不少第二、三代年輕人返鄉接手家業，將創新經營理念融入傳統市場，在保留老市場樸實人情味的同時，也為市場注入新的活力，讓他對龍潭未來的發展充滿信心。

黃世杰指出，龍潭兼具深厚的客家文化、茶產業特色及豐富的自然景觀，從龍元宮、石門水庫到客庄聚落，每年都吸引許多遊客前來走訪，是桃園重要的文化與觀光據點。未來市府將持續串聯客庄文化、茶產業及周邊觀光資源，發展深度旅遊，帶動地方商機，讓文化傳承、觀光發展與地方經濟相互帶動，讓更多年輕人願意留在家鄉、返鄉發展。

黃世杰強調，龍潭是桃園南區發展的重要核心，未來不僅要持續推動科技產業升級，更要兼顧文化傳承、觀光發展與生活品質提升，讓城市發展與市民需求同步前進。未來若進入市府，將積極完善龍科三期、桃竹苗大矽谷計畫等重大建設，補足交通路網，串聯中科院、科技產業聚落及地方特色產業，同時結合客庄文化、茶產業、石門水庫等觀光資源，打造兼具創新、文化與宜居環境的龍潭，讓「心桃園動起來」的政見願景，在龍潭一一實現。

龍潭市場是族群融合寫照，選戰拜票重點區，黃世杰受到熱情歡迎。圖／黃世杰競選總部提供