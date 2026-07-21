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童子瑋公布通勤政見推5項方案 要讓10萬勤通族上得了車、上路不塞車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋（左）今公布「上得了車、上路不塞車」通勤政見主軸，要透過始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取高架化五大方案，讓通勤族上下班更便利。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋（左）今公布「上得了車、上路不塞車」通勤政見主軸，要透過始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取高架化五大方案，讓通勤族上下班更便利。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋今天公布通勤政見，兩大主軸為上得了車、上路不塞車，透過始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取高架化五大方案，同步推動改善公共運輸及道路建設，確保10萬通勤族平安、順利出門和返家。

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「早上要很早起，下班已經很疲憊，卻常常上不了車、上了路又塞車」，童子瑋說，這是許多基隆通勤族最真實的寫照。基隆因產業結構轉變，形成大量跨縣市通勤人口。對許多年輕人和上班族而言，通勤不只是生活的不便，而是每天都要面對的沉重負擔。

擔任議員、議長期間持續爭取改善通勤環境，多次與客運業者、公車司機及工會交流，了解司機缺工、客運營運等結構性問題，也提出優先補足人力、改善公車處待遇等建議。然而，民意代表只有監督與建議權，缺乏行政權，始終無法從制度面真正解決通勤困境。

童子瑋強調，基隆市長謝國樑主政3年多，始終沒有積極回應基隆通勤族每天排隊等車、回不了家的問題，到選前才宣布公車司機加薪，顯示只要有人提出問題，市府才開始有所作為。

童子瑋認為，真正要解決的不是政治攻防，而是市民每天面對的生活困境。這也是他提出參選市長的重要原因，希望成為真正的「生活市長」，以行政權推動改革，讓改善通勤不再只是口號，而是真正落實在市民每天的生活中。

「上得了車」部分，童子瑋提出兩項改革方案，首先推動「始發區間車」，檢討服務路線過長的國道客運，與公路局、客運業者協調，在長途路線中段增設始發區間車，讓後段站位的民眾真正搭得到車。

其次是推動「尖峰支援專案」，會與客運業者研議以「服務採購」方式，在尖峰時段購買客運趟（班）次，縮短候車時間，讓公共運輸重新成為可靠的通勤選擇。

「上路不塞車」部分，童子瑋也提出三項策略。第一，推動交流道改善，調整汐止地磅站車流動線，減少車流交織造成的壅塞。第二，全力配合中央推動國道1號五堵至汐止平面路廊拓寬工程，加速提升道路容量，目前已向中央爭取完成細部設計，今年底將招標發包。

第三項策略是持續追蹤國道拓寬、台62線延伸等重大建設效益，在條件成熟後，向中央爭取國道高架拓寬可行性評估，打造「長途走高架、短途走平面」的新國道通勤系統，從短期到長期逐步改善基隆交通。

童子瑋說，改善通勤不能只靠增加客運班次及拓寬道路，而是必須提出兼顧短期、中期及長期的完整方案。

他說未來擔任基隆市長，將把改善通勤列為市政優先工作，全力推動上得了車、上路不塞車五大改革方案，讓市民每天都能更準時、更可靠地完成通勤。因為改善通勤，不只是改善交通，更是改善基隆人的生活。

基隆市長參選人童子瑋今公布「上得了車、上路不塞車」通勤政見主軸，要透過始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取高架化五大方案，讓通勤族上下班更便利。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今公布「上得了車、上路不塞車」通勤政見主軸，要透過始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取高架化五大方案，讓通勤族上下班更便利。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

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