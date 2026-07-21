讓基隆通勤族上得了車、上路不塞車 童子瑋提5解方

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天以「上得了車、上路不塞車」為主軸提出5大改革，包含增設國道客運始發區間車、尖峰支援專案等方案，盼全面解決基隆10萬通勤族困境。

童子瑋上午在記者會表示，基隆每天約有10萬人往返雙北，「早上要很早起，下班已經很疲憊，卻常常上不了車、上了路又塞車」，正是許多基隆通勤族最真實寫照。

童子瑋說，市長謝國樑執政3年多，未積極回應市民等車問題，選前才宣布為公車司機加薪，顯示只有在有人提出問題，市府才開始有所作為；但真正要解決的不是政治攻防，而是市民每天不得不面對的生活困境。

針對「上得了車」，童子瑋說，他提出兩項改革，首先，推動「始發區間車」，在長途路線中段增設始發區間車，讓後段站民眾真正搭得到車、坐得到座位；其次，推動「尖峰支援專案」，尖峰時段購買客運趟（班）次，縮短候車時間，讓公共運輸成為可靠通勤選擇。

針對「上路不塞車」，童子瑋說，他提出3項策略，第1，推動交流道改善，調整汐止地磅站車流動線，減少車流交織造成的壅塞；第2，全力配合中央推動國道1號五堵至汐止平面路廊拓寬工程，加速提升道路容量。

童子瑋說，第3，持續追蹤國道拓寬及台62延伸等重大建設效益，在條件成熟後向中央爭取國道高架拓寬可行性評估，打造「長途走高架、短途走平面」新國道通勤系統，從短期到長期逐步改善基隆交通。

基隆市政府表示，謝謝童子瑋建言，針對基隆通勤，大家一起共同努力。