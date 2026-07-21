瞄準家長、教師票 莊競程推通學巴士、科技城市加給

年底選戰升溫，民進黨新竹市長參選人莊競程今天提出教育、交通政策，除推動「通學巡迴巴士」外，也將推動教師「科技城市加給」、高中職增班及AI特色完全中學，希望留住優秀師資、改善學生就學與通勤環境。

莊競程今天率領新竹隊議員參選人展開街頭拜票，首站前往光復路、學府路口向市民揮手問早，並拋出多項教育與交通政策，主打改善通學、增班與智慧交通，作為未來施政方向。

莊競程表示，光復學府路口鄰近新竹高中、新竹高商、培英國中及建華國中，每天約有近6000名學生上下學，家長接送造成交通壅塞。他承諾，若當選市長，將優先推動四校「通學巡迴巴士」，由市府規畫固定接駁點，以巡迴專車直達校門口，減少家長接送需求，紓解尖峰車流，尤其降低雨天塞車情形。

教育方面，莊競程提出，將積極推動高中職增班，增加新竹學子在地升學機會，減少跨縣市就學需求；同時推動教師「科技城市加給」，提升待遇，留住優秀教育人才。

他也規畫結合清華大學、陽明交通大學等學研資源，設立兼具「學科能力、AI科技、國際鏈結」特色的獨立完全中學，並強化技職教育與產業接軌，培養學生自主學習與解決問題能力，讓畢業生更符合未來產業需求。

交通建設方面，團隊也提出多項構想。市議員劉崇顯主張推動AI智慧號誌，運用科技優化交通號誌與車流管理，改善竹科通勤壅塞；市議員劉彥伶則關注光復路、學府路口僅設有人行天橋、缺乏平面斑馬線，盼改善無障礙通行環境，保障輪椅族、長者及推嬰兒車家長的通行權益。

此外，北區市議員楊玲宜表示，未來將聚焦教育、交通與社福改革，打造全齡友善城市；香山區議員林盈則呼籲補足香山公有市場、社會住宅、大眾運輸及托育等公共建設，改善基本生活機能，打造更宜居的生活環境。

莊競程今天率領新竹隊議員參選人展開街頭拜票，首站前往光復路、學府路口向市民揮手問早，並拋出多項教育與交通政策。圖／民進黨新竹市黨部提供

莊競程今天率領新竹隊議員參選人展開街頭拜票，首站前往光復路、學府路口向市民揮手問早，並拋出多項教育與交通政策。圖／民進黨新竹市黨部提供