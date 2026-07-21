哪來自信選台南市長？謝龍介：我市長只當4年、市民希望改變

參選台南市長的國民黨立委謝龍介中午上名嘴黃光芹網路節目「中午來開匯」。黃光芹直白問選台南市長「哪來的自信？」謝龍介表示，市民希望改變、「只當四年市長」讓他有自信，連民進黨立委王世堅都說，「只當四年這招真的很厲害、民進黨還想不出破解之道」。

謝龍介表示，上次對壘要連任的黃偉哲，各家民調除了一家他都只能拿三成多選票，連一般認為比較客觀的美麗島與T台民調，他都是大敗，結果他只少黃偉哲五%。他認為最大的原因是民眾已發現，民進黨執政越來越多年，台南卻是越來越退步，「台南需要改變」。

謝龍介也質疑他面對的民進黨，現在有比四年前更團結嗎？民進黨的市長黨內初選殺到刀刀見骨，陳亭妃的競爭者林俊憲還有23名民進黨議員都罵陳亭妃「背骨」、背叛台派與黑金掛勾，結果不是賴清德背書的林俊憲陳亭妃勝出，民進黨真的比4年前團結嗎？

另一自信能勝選原因是許多市民對民進黨執政這麼久開始厭惡，希望台南能有所改變，甚至綠營的人「寄希望於謝龍介」。他說，當選市長只做四年，因為講究政治誠信，當年跟賴清德對賭，賴清德以政治生命保證清白的吳乃仁有罪賴就辭職，賴清德卻說同案被告洪其昌判無罪為什麼不辭議員，他說話算話馬上辭職，但是賴清德卻耍賴。

謝龍介指出，如果陳亭妃當選再連任，那市長要做到2034年，那時候林俊憲要選，賴清德已經卸任兩年，到時候卸任總統或新潮流有沒有力量主導未知；而綠營的人相信他說到做到，只做4年，那林俊憲就不用再等八年。謝龍介認為，這樣的政治現實，對他也相對有利。

黃光芹也問謝龍介，只做四年市長能有建設表現嗎？謝龍介說，當年賴清德第一任市長做完四年，要選連任時，他質問四年沒看到什麼建設，賴清德回說前面四年大規畫、後面四年大建設。

謝龍介說，民進黨規畫很多但做很少，台南縣市民進黨前後執政30多年來、規畫重大建設達1000多件，「我根本不必4年規畫、只要把民進黨那麼多說到沒做到的，找出該做的來做，4年就能做很多事。」