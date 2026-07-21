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為賴清德守住本命區 陳亭妃與台南隊拍定裝照喊話2026、2028都要贏
民進黨台南市長參選人陳亭妃昨天與民進黨提名的台南市議員參選人一同拍攝競選宣傳照，象徵選戰團隊全面進入備戰狀態。陳亭妃表示，距離年底投票日僅剩130多天，台南隊將深入37個行政區，全力爭取選民支持，目標不僅要贏得2026年選戰，也要為2028年奠定勝選基礎。
2026九合一選舉
拍攝現場，議員參選人依個人特色，以西裝、競選背心及台南400紀念T恤等不同造型入鏡，也有人攜帶網球拍等道具，展現個人形象。陳亭妃則與每位參選人合影，希望透過宣傳照呈現團隊合作與整體戰力。
陳亭妃表示，這次拍攝不只是競選宣傳，更代表團隊正式進入選戰節奏，未來將把市政願景、建設藍圖及服務理念帶到台南各地，爭取市民認同。
她說，台南是總統賴清德的政治本命區，肩負守護民主價值及延續改革的重要責任，希望台南持續成為各縣市典範，因此將與所有台南隊成員共同承擔責任，全力投入選戰。
陳亭妃也向支持者喊話，2026年是守護台南、開創新局的重要一戰，希望大家團結一致，不僅力拚勝選，也朝「台南400年首位女性市長」目標邁進，並為2028年建立最堅實的基礎。
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