毒油案蔣萬安號召上街頭綠指搶藍共主 謝龍介：是助攻盧與藍營

台北市長蔣萬安近因「毒油」食安事件號召群眾25日上凱道抗議，綠民代側翼指蔣搶奪話語權與藍營共主地位、劍指台中市長盧秀燕與總統大位；不過參選台南市長的立委謝龍介表示，蔣在毒油案的大動作，其實是展現空前外溢力量、助攻盧與藍營。

近日綠營立委與前政委張景森解讀蔣萬安的連串動作是「一箭雙鵰」的政治操作：表面上劍指中央民進黨執政政府，實則意在鞏固自身藍營共主地位，並暗中牽制黨內潛在的2028總統對手盧秀燕。

謝龍介今天在名嘴黃光芹主持的網路節目表示，蔣萬安發起的725上凱道對台灣的食安未來確實有必要，他講的食安不分顏色，也因為行政院處理怠惰、一切政治考量而顯得鏗鏘有力。

謝龍介說，朝野攻防難免，但是面對無關政治的食安，行政院依舊是政治考量，所作所為只是想化解在野動員的力量，才會不就事論事、採用推諉一切責任的老舊套路。蔣萬安無意參選下任總統，民進黨為了轉移焦點，才會刻意炒作曲解蔣萬安的動作、要引導百姓相信蔣是為個人政治地位、一切是藍營內鬥。

毒油事件爆發後也有綠營側翼在網路帶風向是對岸「在幕後操作要毒害台灣」、「都是阿共仔的陰謀」。謝龍介直言，沒有蔣萬安的大動作，引發全台關注的外溢效應，「可能到現在大家還只能談鄭麗文」、焦點集中在抗中與朝野對立。

謝龍介說，蔣萬安清楚表明無意參選2028總統，發出聲明前也先與民眾黨主席黃國昌及國民黨領導人物鄭麗文、盧秀燕及黨籍立委溝通協調，綠營操作不會有見縫插針效果。反而因蔣的動作讓毒油案成為全台矚目焦點、成了一面照妖鏡。

他說，政治凡走過必留下痕跡，網路世代現在很多網友都有辦法找到當初政治人物說的話、來對照現在的言行，2012年的黑油事件，時任台南市長的賴清德因為行政怠惰、「讓百姓多吃了兩星期的黑心油」，當時賴清德說「食安是中央政府的權責」，畫面歷歷在目，現在卻指責地方要負責，兩相對照百姓看在眼裡，也不需要在野黨多攻擊。

而台南福麥室內裝修公司去年登記增加國貿業務、就能贏得國防部採購高能炸藥標案，當時國防部長顧立雄面對立委質疑強硬反擊堅稱沒弊端，國防部昨天卻在立法院證實該公司沒有拿出產地國輸出許可、解約罰款。

謝龍介質疑，當初國防部堅稱業者只要取得輸出國相關許可就可以投標，而今業者卻拿不出輸出國許可，因為台南這家公司地方盛傳，是因有民意代表在幕後操作撐腰。而今案件會爆出弊端國防部還證實，讓人懷疑是否因綠營派系內鬥所致。