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影／自稱「全民縣長」遭質疑！藍民代邀林國漳上凱道 他拋3防線回應

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣議員黃琤婷說，面對食安無關藍綠，邀請民進黨參選人林國漳725一起上凱道，要求中央給交代。記者戴永華／攝影
縣議員黃琤婷說，面對食安無關藍綠，邀請民進黨參選人林國漳725一起上凱道，要求中央給交代。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭民代今天針對毒油事件召開記者會，縣議員黃琤婷及蘇澳鎮長參選人陳金麟批綠營縣長參選人林國漳，至今對於毒油影響鄉親健康仍然噤聲，不敢表態，林自稱要當「全民縣長」，食安無關藍綠，邀請他725一起上凱道，要求中央給交代；林國漳則回應，食安零容忍，拋出增加預算與「中央地方聯防」三防線。

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國民黨宜蘭縣議員黃琤婷表示，食安問題攸關全民健康，不分藍綠、更不容沉默，毒油事件爆發至今超過20天，衛福部長石崇良早已證實，7月3日就向行政院長卓榮泰報告致癌油事件，證明行政院早已掌握關鍵資訊；然而就在同一天，卓榮泰與副院長鄭麗君竟南下宜蘭為林國漳站台，令人質疑政府為何寧可忙著輔選，也不願在第一時間向國人說清楚。

黃琤婷強調，7月25日的活動無關政黨對立，而是人民對食安的共同訴求，她邀請林國漳共同參與、站上凱道，與宜蘭鄉親站在一起，要求中央給予完整交代並徹底追究責任。

蘇澳鎮長參選人陳金麟指出，林國漳律師宣稱要當「全民縣長」，但一路走來從宜蘭鄉親關切的反風力發電、漁民經濟海域被侵犯，一直到最近的毒油事件，完全沒看到他站在鄉親立場替人民發聲；陳金麟痛批林國漳「說一套、做一套」，只是為了選票，他不是「全民縣長」，而是賴清德在宜蘭的傀儡、傳聲筒與代言人，是一位不負責任的候選人。

林國漳回應「防堵黑心毒油！三大防護措施」，強調食安是縣民生活的底線，縣府對黑心食品絕對「零容忍」，未來若入主縣府，將針對企圖隱匿、遲延通報或規避稽查的無良業者祭出「嚴查重罰」，絕不寬貸，食安把關終極目標就是保護消費者與無辜商家。

林國漳承諾推動三大食安防護措施：第一，落實「風險導向」突擊稽查，阻絕毒油流入；第二，整合產官學研資源，擴大在地檢驗量能；第三，建立快速反應與「預防性下架」防線，將透過「中央統籌規範、地方落實稽查、跨縣市聯合把關」機制，守護鄉親健康。

蘇澳鎮長參選人陳金麟指出，林國漳律師宣稱要當「全民縣長」，但是宜蘭人遇到大事，完全沒看到林律師站在鄉親立場替人民發聲，「說一套、做一套」只是為了選票。記者戴永華／攝影
蘇澳鎮長參選人陳金麟指出，林國漳律師宣稱要當「全民縣長」，但是宜蘭人遇到大事，完全沒看到林律師站在鄉親立場替人民發聲，「說一套、做一套」只是為了選票。記者戴永華／攝影

林國漳 凱道 黃琤婷 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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