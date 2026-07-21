彰化縣長選戰升溫… 綠陳素月競總開箱 藍魏平政、無黨邱建富加快腳步
彰化縣長選戰升溫，民進黨縣長參選人陳素月暨彰化市長黃柏瑜聯合競選總部今天開箱，除了大型看板外，偌大內部空間還設有親子閱讀角落及打卡區，國民黨魏平政設在彰化市西勢街的競選總部已掛上看板，預定九月初成立，無黨籍邱建富的競總設在彰化市中央路，近日也將掛上看板。
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陳素月與黃柏瑜的聯合競選總部位在彰化市延平路，象徵活力熱情桃紅色的兩人大型看板，遠遠就看得到，十分氣派。進入總部的左側，設置溫馨親子閱讀角落，可愛動物圖案牆邊低矮書架陳列著本土創作繪本與雙語圖畫書，還有為小朋友量身打造小桌椅與地墊。
總部並安排數位兒童，與陳素月與黃柏瑜在閱讀角落裡一起閱讀，留英的黃柏瑜，還帶著一歲多兒子出席競總開箱活動，為現場親子說英語繪本故事「彩虹魚」，這是他從小耳熟能詳的經典繪本，講述彩虹魚用勇氣與大藍鯨化敵為友，引人入勝。
總部還設置打卡區，有Q版陳素月人形立牌可一起合照，願景地圖羅列彰化縣26個鄉鎮市擘畫藍圖，大型縣政許願牆歡迎寫下給彰化的一句話或者對候選人提出建言。
陳素月表示，競選總部溫暖樸實，符合她長期以來踏實做事路線，邀請大家隨時到競選總部泡茶作客，更歡迎社區親子把閱讀角當作自己的家。
陳素月並宣布競總六名發言人的陣容，均是現任新生代縣議員，除先前的楊子賢、張欣倩、劉珊伶外，再增加許雅琳、周君綾及洪子超，均分別在各選舉區經營有成，問政成績也受肯定，此次也都爭取連任。
陳素月的競總今天開箱，國民黨縣長參選人魏平政也加快腳步，位在彰化市西勢街的競總已經掛上的藍底大型看板，凸顯國民黨正統。魏平政說，競總內部正在裝修，相關競選團隊成員將在8月初即會陸續進駐，並預定9月初正式成立競選總部。他並藉由競總的成立，來澄清外界一直傳聞他可能被換將說法。
邱建富表示，他位在彰化市中央路的競選總部，近日內即會掛上看板，並從7月28日運作，預定9月13日正式成立。
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