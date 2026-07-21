彰化縣長選戰升溫… 綠陳素月競總開箱 藍魏平政、無黨邱建富加快腳步

彰化縣長選戰升溫，民進黨縣長參選人陳素月暨彰化市長黃柏瑜聯合競選總部今天開箱，除了大型看板外，偌大內部空間還設有親子閱讀角落及打卡區，國民黨魏平政設在彰化市西勢街的競選總部已掛上看板，預定九月初成立，無黨籍邱建富的競總設在彰化市中央路，近日也將掛上看板。

陳素月與黃柏瑜的聯合競選總部位在彰化市延平路，象徵活力熱情桃紅色的兩人大型看板，遠遠就看得到，十分氣派。進入總部的左側，設置溫馨親子閱讀角落，可愛動物圖案牆邊低矮書架陳列著本土創作繪本與雙語圖畫書，還有為小朋友量身打造小桌椅與地墊。

總部並安排數位兒童，與陳素月與黃柏瑜在閱讀角落裡一起閱讀，留英的黃柏瑜，還帶著一歲多兒子出席競總開箱活動，為現場親子說英語繪本故事「彩虹魚」，這是他從小耳熟能詳的經典繪本，講述彩虹魚用勇氣與大藍鯨化敵為友，引人入勝。

總部還設置打卡區，有Q版陳素月人形立牌可一起合照，願景地圖羅列彰化縣26個鄉鎮市擘畫藍圖，大型縣政許願牆歡迎寫下給彰化的一句話或者對候選人提出建言。

陳素月表示，競選總部溫暖樸實，符合她長期以來踏實做事路線，邀請大家隨時到競選總部泡茶作客，更歡迎社區親子把閱讀角當作自己的家。

陳素月並宣布競總六名發言人的陣容，均是現任新生代縣議員，除先前的楊子賢、張欣倩、劉珊伶外，再增加許雅琳、周君綾及洪子超，均分別在各選舉區經營有成，問政成績也受肯定，此次也都爭取連任。

陳素月的競總今天開箱，國民黨縣長參選人魏平政也加快腳步，位在彰化市西勢街的競總已經掛上的藍底大型看板，凸顯國民黨正統。魏平政說，競總內部正在裝修，相關競選團隊成員將在8月初即會陸續進駐，並預定9月初正式成立競選總部。他並藉由競總的成立，來澄清外界一直傳聞他可能被換將說法。

邱建富表示，他位在彰化市中央路的競選總部，近日內即會掛上看板，並從7月28日運作，預定9月13日正式成立。

國民黨彰化縣長參選人魏平政位在彰化市西勢街的競總，已經掛上的藍底大型看板，凸顯國民黨正統，預定八月初運作，藉以粉碎他被換將的謠言。 記者劉明岩／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月暨彰化市長黃柏瑜聯合競選總部今天開箱，除了大型看板外，偌大內部空間還設有親子閱讀角落及打卡區。記者劉明岩／攝影