李四川推3大親子政策 蘇巧慧要推漁村體驗觀光

新北市長選舉，李四川今天提打造新北BabyBoss成長館等3大親子政策，持續完善育兒支持網；蘇巧慧表示，推動漁村體驗觀光和海洋保育，兼顧地方漁民捕魚權益。

國民黨新北市長參選人李四川今天在國民黨立委葉元之等地方民代陪同下，前往板橋玉美人孕婦裝觀光工廠參訪，除與業者及民眾深入交流，還穿上孕婦體驗衣，實際感受孕婦的需求及辛勞。

李四川接受媒體聯訪時表示，年底若當選市長，他將推動3大親子政策，分別是好孕專車會從現行產後6個月延長至孩子滿1歲，也會結合多元計程車提供服務；將在各國民運動中心試辦免費臨托服務，對象為2歲到12歲孩童，讓爸爸、媽媽運動健身、參加課程時，孩子就在同一棟場館安全活動。

他表示，他要打造類似 BabyBoss 成長館的大型室內親子館，以安全、共融的遊具，提供給小孩子來遊玩，對於鼓勵生育改善少子化，除了生產給予補助，也要在育兒減輕父母負擔，這才是最重要的。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天於社群平台貼文，公布她拜訪瑞芳鼻頭角，與當地青年、里長交流，傾聽第一線需求，共同討論漁村轉型、交通與海洋保育等議題。

蘇巧慧貼文表示，新北市擁有145公里長的海岸線與28座漁港，是最天然的海洋教育與遊憩基地。對此，她已提出「新皇冠海岸計畫」，主張全面盤點升級漁港基礎設施，為漁民打造更安全、便利的作業環境，補足周邊交通、停車與公廁等基礎設施，帶動漁村觀光。

在海洋永續方面，蘇巧慧承諾未來若當選新北市長，將寬列預算提高廢棄漁網的回收價格，以實質誘因鼓勵漁民參與海廢減量，同時將積極打造全齡親水場域、推動海洋教育，期盼更多人能一起親近海洋、喜歡海洋、愛護海洋。