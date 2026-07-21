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陳素月競總開箱 6議員擔任發言人盼發揮即戰力

中央社／ 彰化21日電

民主進步黨彰化縣長參選人陳素月暨彰化市長黃柏瑜聯合競選總部今天開箱，陳素月表示，未來選舉不會陷入無謂口水戰，期許6位擔任發言人的議員發揮即戰力，有效防堵反制。

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陳素月公布6位競選總部發言人，包括民進黨現任彰化縣議員張欣倩、劉珊伶、楊子賢、周君綾、許雅琳及洪子超，涵蓋不同選區，同黨籍立委陳秀寳與黃秀芳也現身力挺。

陳素月表示，期待發言人團隊清楚傳達彰化未來建設願景，站在第一線傾聽民意需求，競選對手惡意攻擊不會隨之起舞，不陷入無謂口水戰，尤其隨選戰節奏加快，可能出現賄選、暴力、抹黑或網軍認知作戰等奧步，期許6位議員能發揮即戰力有效防堵反制。

陳素月說，競選總部溫暖樸實，符合她長期以來踏實做事路線，邀請大家隨時到競總泡茶。

黃柏瑜接受媒體聯訪時表示，這是30年以來縣市競選最團結一次，之前未曾聯合競選，這次開箱特別強調親子與跨世代元素，希望得到更多民眾認同，展現團結勝選決心。

許雅琳說，發言人皆為年輕人，如總統賴清德所說「新世代扛起新時代」，在陳素月帶領下，一定能團結一致，在每個選區動起來，一起讓彰化加速。

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