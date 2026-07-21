高雄後勁溪魚隻暴斃達5千公斤 白喬茵酸當年韓國瑜650公斤就被罵翻

高雄後勁溪4天前開始出現大量魚隻暴斃漂浮水面，總重量達5千公斤。議員白喬茵說，後勁溪曾發生5千公斤魚屍慘案，如今又有5千公斤死魚，「缺氧」事件一再發生；以往愛河出現650公斤魚屍，前市長韓國瑜被諷「光榮城市被爛魚糟蹋」，不能因為政治立場不同，就把數噸魚屍全交給「溶氧過低」來負責，應建立監測站及跨部門聯合預警機制。

本月18日起，楠梓區後勁溪興中橋河段及右昌大排，約700公尺河段出現大量死魚漂浮，環保局檢測確認是氣溫炎熱導致溶氧過低引起。然而魚隻暴斃現象並未停止，時直至今日仍有魚屍散布在水面上。

議員白喬茵回顧，2021年4月，後勁溪興中制水閘門出現5千公斤魚屍，當時的理由一樣是「河面缺氧」。溶氧過低導致魚類死亡是結果，而不是肇因，缺氧只回答了魚怎麼死，卻沒有完整回答水體為什麼缺氧。

白喬茵說，兩次事件導致後勁溪1萬公斤魚群暴斃，卻僅有 4 處人工採樣測站，她認為後勁溪應比照愛河中都橋、幸福川及中正橋，建置連續自動水質監測站。另外中央與地方共同訂定標準作業程序（SOP），建立高溫、低流量及立壩操作的聯合預警機制。

白喬茵另質疑，2019年愛河出現650公斤魚屍，民進黨鋪天蓋地嘲諷韓國瑜「光榮城市被爛魚糟蹋」、「垃圾魚進來搞死一堆魚」、「最該死的那條還在」。如果650公斤死魚足以被拿來批判市長無能，同一座城市今天出現5千公斤死魚，陳其邁是不是該包袱捲一捲趕快下台、不要再糟蹋光榮城市最後半年？

白強調，她不是要求陳其邁要遭受當年韓國瑜一樣難聽的羞辱，而是承認當年將單一環境事件全部人格化、政治化，本來就未必合理；如今因為政治立場不同，就把數噸魚屍全部交給「溶氧過低」來負責，只是一再體現真相隨顏色不斷改變的荒謬。