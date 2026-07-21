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高雄後勁溪魚隻暴斃達5千公斤 白喬茵酸當年韓國瑜650公斤就被罵翻

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄後勁溪興中橋河段及右昌大排近日出現大量死魚漂浮水面的駭人情境，19日大排內仍有不少翻白肚魚屍。圖／取自白喬茵臉書
高雄後勁溪興中橋河段及右昌大排近日出現大量死魚漂浮水面的駭人情境，19日大排內仍有不少翻白肚魚屍。圖／取自白喬茵臉書

高雄後勁溪4天前開始出現大量魚隻暴斃漂浮水面，總重量達5千公斤。議員白喬茵說，後勁溪曾發生5千公斤魚屍慘案，如今又有5千公斤死魚，「缺氧」事件一再發生；以往愛河出現650公斤魚屍，前市長韓國瑜被諷「光榮城市被爛魚糟蹋」，不能因為政治立場不同，就把數噸魚屍全交給「溶氧過低」來負責，應建立監測站及跨部門聯合預警機制。

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本月18日起，楠梓區後勁溪興中橋河段及右昌大排，約700公尺河段出現大量死魚漂浮，環保局檢測確認是氣溫炎熱導致溶氧過低引起。然而魚隻暴斃現象並未停止，時直至今日仍有魚屍散布在水面上。

議員白喬茵回顧，2021年4月，後勁溪興中制水閘門出現5千公斤魚屍，當時的理由一樣是「河面缺氧」。溶氧過低導致魚類死亡是結果，而不是肇因，缺氧只回答了魚怎麼死，卻沒有完整回答水體為什麼缺氧。

白喬茵說，兩次事件導致後勁溪1萬公斤魚群暴斃，卻僅有 4 處人工採樣測站，她認為後勁溪應比照愛河中都橋、幸福川及中正橋，建置連續自動水質監測站。另外中央與地方共同訂定標準作業程序（SOP），建立高溫、低流量及立壩操作的聯合預警機制。

白喬茵另質疑，2019年愛河出現650公斤魚屍，民進黨鋪天蓋地嘲諷韓國瑜「光榮城市被爛魚糟蹋」、「垃圾魚進來搞死一堆魚」、「最該死的那條還在」。如果650公斤死魚足以被拿來批判市長無能，同一座城市今天出現5千公斤死魚，陳其邁是不是該包袱捲一捲趕快下台、不要再糟蹋光榮城市最後半年？

白強調，她不是要求陳其邁要遭受當年韓國瑜一樣難聽的羞辱，而是承認當年將單一環境事件全部人格化、政治化，本來就未必合理；如今因為政治立場不同，就把數噸魚屍全部交給「溶氧過低」來負責，只是一再體現真相隨顏色不斷改變的荒謬。

高雄後勁溪魚隻暴斃情況尚未停止，直至今天上午後勁溪面還可見漂浮魚屍。圖／議員白喬茵服務處提供
高雄後勁溪魚隻暴斃情況尚未停止，直至今天上午後勁溪面還可見漂浮魚屍。圖／議員白喬茵服務處提供

韓國瑜 白喬茵 後勁溪 2026九合一選舉 高雄市選舉

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