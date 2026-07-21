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周刊爆曾嗆朱立倫之子 佀廣洋駁斥報導「子虛烏有」
桃園市桃園區議員參選人佀廣洋陷霸凌爭議，媒體「鏡週刊」報佀就讀華興中學時打球曾與國民黨前主席朱立倫之子朱宣宇起衝突，還嗆「知不知道我媽監督你爸」；佀廣洋稍早發聲明駁斥報導，強調內容子虛烏有完全不是事實。
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佀廣洋表示，朱宣宇先生不是他的同學，雖曾在校內耳聞是學長，但他並不認識朱，更不曾對朱說過這樣的話。
佀廣洋指出，他是在2011年就讀華興中學，那個時候朱立倫先生已不是桃園縣長，報導所描述的時空背景與事實不符。
佀廣洋強調，絕對尊重言論及新聞自由，但任何報導應該建立在事實的基礎上，敬請社會大眾勿再以訛傳訛傳播錯誤資訊。
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