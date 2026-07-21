李四川宣布親子政策 好孕專車延長、運動中心試辦免費臨托

台灣生育率直直落，國民黨新北市長參選人李四川今參訪孕婦裝觀光工廠，宣布三大親子政策，他表示好孕專車從現行產後6個月延長至孩子滿1歲，另國民運動中心試辦免費臨托服務，及興建室內大型親子館，希望能減輕父母負擔及提供友善育兒環境。

李四川今早前往板橋玉美人孕婦裝觀光工廠參訪，現場還穿上4公斤重的孕婦體驗衣，實際感受孕婦的辛勞，他還使用縫紉機DIY縫製嬰兒鞋，透過手作體驗了解母嬰用品製作過程，他說媽媽懷胎十個月真的非常辛苦，一定要對媽媽好一點。

李四川說，政府不能只是鼓勵生育，更要實際減輕家長負擔，讓爸爸媽媽安心工作、放心養育，當選後他將推動三大親子政策，包括好孕專車補助從現行產後6個月延長至孩子滿1歲，並擴大與多元計程車合作，增加車輛供給與服務範圍，讓媽媽不論產檢、回診、帶孩子打預防針，都能更方便、更安全。

其次是運動中心免費臨托，李四川表示，很多家長想運動、想上課、想喘口氣，但最大的問題就是孩子沒人照顧，未來將在新北市國民運動中心試辦「親子臨托服務」：每週三下午2點至晚上9點開放服務，對象為2歲至12歲孩童，家長憑當日運動中心消費證明可享2小時免費臨托。讓爸爸、媽媽運動健身、參加課程時，孩子就在同一棟場館安全活動。

第三政策是打造新北BABY BOSS成長館，李四川說，育兒不只需要遊戲空間，更需要兼具學習、探索與陪伴的成長環境，未來規劃興建室內大型親子館，以安全、多元、共融為核心理念，打造適合不同年齡、不同需求孩子的成長空間，並結合多元共融遊具、感統探索、適性發展、親子共學、學前教育及職能體驗等功能。

李四川強調，他的親子政策希望能讓婦女從懷孕、生產、托育到親子休閒，持續完善育兒支持網，讓孩子快樂長大，爸媽安心打拚，共同打造新北成為育兒最友善的城市。

國民黨新北市長參選人李四川今參訪孕婦裝觀光工廠，並在現場製作娃娃鞋。記者林媛玲／攝影