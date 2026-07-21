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蘇巧慧推海洋觀光永續政策 升級漁港、提高廢漁網回收價

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天於社群平台分享日前拜訪瑞芳鼻頭角，與當地青年、里長交流過程。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天於社群平台分享日前拜訪瑞芳鼻頭角，與當地青年、里長交流過程。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

2026選戰加溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天於社群平台分享日前拜訪瑞芳鼻頭角，與當地青年、里長交流過程。她強調，未來若擔任市長，不但會積極協助漁村解決交通接駁、環境汙染與公共設施不足等問題，也會持續推動漁村體驗觀光和海洋保育，寬列預算提高廢棄漁網的回收價格，期盼兼顧地方漁民捕魚權益、在地居民生活品質、觀光產業與海洋永續發展。

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日前蘇巧慧與在地青年交流，邀請到移居鼻頭角十年、創立咖啡廳推動海洋生態保育的余孟怡、經營雜貨店的返鄉青年陳永明、科技護海新創團隊「台灣湛藍海洋聯盟」執行長陳思穎與團隊，以及瑞芳鼻頭里里長王坤吉。

蘇巧慧指出，獲選為2025年全國模範漁民的余孟怡，透過自身熱愛的潛水推廣海洋永續，更成功搭建起生態保護與在地社區共榮的橋樑。

蘇巧慧說，地方漁會與漁業、余孟怡的環境保育，以及「台灣湛藍海洋聯盟」的科技護海，雖然各自切入角度不同，其實都是貢獻自身的力量一起關心海洋，這也讓她看見了漁村發展的無限可能。

會中陳思穎談及推動海廢清除與環境教育的實務經驗，期盼帶動更多人關心海洋環境；陳永明則分享了年輕人返鄉後，對生活機能的第一線觀察，以及在地居民對社區發展的期待；里長王坤吉則和蘇巧慧分享過去爭取停車空間的經驗，盼未來能持續改善當地的交通環境。

蘇巧慧提到，上個月她才與瑞芳潛水人士及業者舉辦座談會，並在與經濟部、中油召開協調會後，成功爭取拆除蝙蝠洞禁潛告示牌，在不影響油港與油輪航行安全的前提下，開放民眾申請潛水等水上活動，許多潛水界的好朋友紛紛向她表達感謝，未來她會持續走訪新北29區，運用新方法、新觀念解決問題，為地方帶來實質改變。

蘇巧慧表示，新北市擁有145公里長的海岸線與28座漁港，不僅居台灣本島之冠，更是最天然的海洋教育與遊憩基地，她已提出「新皇冠海岸計畫」，主張全面盤點並升級漁港基礎設施，為漁民打造更安全、便利的作業環境；同時也將補足周邊交通、停車與公廁等基礎設施，帶動漁村觀光。

在海洋永續方面，蘇巧慧承諾未來若當選新北市長，將寬列預算提高廢棄漁網的回收價格，以實質誘因鼓勵漁民參與海廢減量，同時將積極打造全齡親水場域、推動海洋教育，期盼更多人能一起親近海洋、喜歡海洋、愛護海洋。

蘇巧慧說，期盼未來能透過市府力量，結合漁村在地特色發展體驗觀光，不僅為地方帶來經濟效益，更期盼讓旅客把對海洋的喜愛，轉化為守護生態的永續力量。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天於社群平台分享日前拜訪瑞芳鼻頭角，與當地青年、里長交流過程。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天於社群平台分享日前拜訪瑞芳鼻頭角，與當地青年、里長交流過程。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨 新北 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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