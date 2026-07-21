選情初探／高市議員第6選區 藍綠勢均力敵 看誰衝高票

高雄市議員第六選區藍綠陣營長期各穩拿兩席，勢均力敵，下屆應選四席，四名現任議員基層扎實、票倉穩固，保有連任優勢，無黨與第三勢力翻盤難度高。而幾近同額的選局，誰能拓展新票源衝上選區最高票，坐實政治勢力，反倒備受矚目。

第六選區涵蓋鼓山、鹽埕、旗津區，本屆議員藍綠各占兩席，國民黨陳美雅、蔡金晏及民進黨李喬如、簡煥宗皆為資深議員，擁穩定票源與優勢，獲政黨提名後，力拚連任。

國民黨陳美雅、蔡金晏是政二代，陳美雅父親陳明吉為縣市合併前市議員，她接棒參政後，憑著家族基礎長期深入經營，已連任五屆議員，並兩度參選立委，知名度高。蔡金晏父親是前副議長蔡松雄，他承父志持續深耕在地，也連任五屆。民進黨李喬如投入地方組織與選民服務逾卅年，將挑戰高雄市議會史上首位九連霸議員紀錄；簡煥宗是新潮流系「六小福」成員，平日扎根基層、接地氣，已連任四屆。

白營布局方面，現任民眾黨高雄市黨部主委劉家榮本屆選舉為「落選頭」，傳出有意捲土重來；小黨聯盟也考慮推派人選。但據悉，劉家榮接任主委後就全心投入黨務與輔選，現階段沒有參選規畫。

以整體態勢來看，第六選區藍綠均握有深厚基本盤，無黨及第三勢力要突圍並不容易，也是外界認為選情平淡原因。然而近年鼓山美術館特區人口成長快速，大量新住戶遷入，新增票源不受既有地方派系、樁腳系統束縛，誰能在此區搶下更多選票，拉開與對手差距，甚至爭得第六選區最高票，反而成為最大看點。