選情初探／台中西屯藍綠議員板塊穩定 白攻中間選票

台中市議員第六選區西屯區是台中首善之區，藍綠議員板塊穩定呈現三藍二綠結構，現任五人力拚連任；民眾黨提名「小草女神」劉芩妤當「刺客」，鎖定移居西屯的年輕族群與中間選民，是否打破藍綠平衡？後續仍待觀察。

西屯區議員共五席，藍綠都以現任優先。國民黨力拚現任三席全壘打，黃馨慧是資深議員，有眷村、婦女票源；張廖乃綸關心親子、文教議題，獲年輕族群認同。楊大鋐承接繼承其父親、前議員楊正中實力，本屆首度參選拿下選區最高票逾二萬二千票，問政表現亮眼。

民進黨保守提名現任二席，老將陳淑華問政犀利，選票基礎橫跨各年齡層，實力扎實，本屆以第二高票當選。林祈烽在年輕族群、體育、社福議題著墨深，得票率從上屆一成二提高到本屆一成七，力拚三連霸。

民眾黨提名「美女刺客」劉芩妤參戰，亮麗外型與親和形象受年輕人喜好，民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌多次輔選站台。地方分析，西屯藍綠結構穩定，但本屆落選的親民眾黨曾崇芳得票七千七百餘票，民眾黨張仲翹獲三千七百多票，二人相加逾一萬一千多票，白營若整合成功，加上西屯中間選民多，可望攪動政治板塊。

基層認為，西屯是台中政經中心，加上中科、台中工業區、台中精密園區、東海大學、逢甲大學等，住宅大樓林立，選民結構長中立偏淺藍，選民具備高學歷、年輕化、自主性強等特點；在藍綠保守提名下，白營參選人會吸走多少年輕、中間選票？成為影響選舉結果關鍵。