投縣長選戰／温世政、許淑華 交通政見首交鋒

南投縣長選戰交通政見首度交鋒，民進黨參選人温世政昨提出建立「八字型交通網」，並抨擊集集轉運站遲未推動且選址不當。國民黨籍縣長許淑華則回應，縣府已與日月潭國家風景區管理處合作，改於集集站旁設置轉運節點，反批對手政見多是中央政策再加碼，較少從南投整體需求出發。

温世政與集集鎮長參選人陳紀衡共同提出交通與觀光聯合政見，陳紀衡指出，過去集集「火車好多節」曾盛況空前，但前鎮長林明溱升任縣長後停辦，未延續鐵道觀光優勢，讓地方與遊客都感到可惜。他主張復辦活動，打造「一站一特色」，並結合住宿綁定計畫，帶動觀光發展。

温世政表示，目前南投交通與觀光多呈橫向發展，旅客從台中、彰化搭乘雙鐵或客運進入日月潭或集集後即離開，停留效益有限。他提出建構「八字型交通網」，由國道四號銜接台二十一線，串聯國姓、埔里、日月潭、集集等地，透過縱向整合，提升整體交通與觀光效益。

兩人並批評，縣長許淑華與集集鎮長吳大村當初提出興建集集轉運站的政見，但是四年來進展有限，且原選址為公墓用地，不僅地目不符，變更程序繁複耗時，距離火車站與市區也有一段距離，規畫不當。他們主張改設於分局旁的停車場用地，以利轉乘與使用。

對此，許淑華表示，上任後即進行會勘，評估原公墓用地不適合，已與公所及日管處合作，改於集集火車站旁設置轉運節點，目前智慧候車亭已啟用。她指出，在縣府與日管處協力下，整體交通持續改善，轉運站預計今年啟用。

此外，縣府推動「幸福巴士二點零」，改善偏鄉交通問題，今年將完成全縣布建，無論長者就醫或學生通勤都更加便利，地方回饋明顯。許淑華強調，尊重對手提出政見，但其內容多為中央既有政策延伸，較少從南投整體需求出發，縣府將持續延續既有施政方向，避免資源重複投入。

南投縣交通工程及管理所表示，原規畫站址因動線不佳且需變更地目，經評估後已調整方案，配合日管處在車站旁廣場整建市集，縣府將於臨路端設置長廊型候車設施，並整合公車路線，優化轉乘動線，同時帶動農特產品行銷。