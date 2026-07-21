選情初探／北市松信區搶9席 藍綠固盤 白來勢洶洶

北市第三選區（松山、信義）選民結構藍大於綠，因國民黨王鴻薇、徐巧芯轉戰立委；民進黨議員許家蓓任內病逝，藍綠各多二席和一席空間，均保守提名。民眾黨派許甫參選，藍營分析，若議員藍白合，白營勢必瓜分泛藍選票，關鍵會是市長蔣萬安是否為白營小雞站台。

松信選區應選九席，民進黨近三屆均穩定有四席空間，現任議員許淑華、洪健益、張文潔拚連任，黨內初選確定由新人郭凡上陣。

台灣基進及時代力量等組成的「台灣前進陣線」推派退役國安上校鄧樂強參選，可能搶到泛綠票源。綠營內部分析，該選區如果沒有意外，民進黨很有機會四席都過關。

國民黨在該選區初選也相當激烈，國民黨前發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮脫穎而出。許原榮承接前立委費鴻泰票源，地方組織雄厚；李明璇具高聲量、空戰能量，及新人紅利。

爭取連任的議長戴錫欽、資深議員秦慧珠、尋求第二任的詹為元都勤走地方。民眾黨許甫來勢洶洶，是否瓜分泛藍選票，值得關注。

地方分析，近年藍綠基本盤變動不大，對藍白參選人來說，游離票、中間票流向很難捉摸，就怕選民喜新厭舊，現任者也不敢大意，步步為營。