進步之旅參訪竹北取經…童子瑋推崇鄭朝方 成功融合藝術美學與公共事務

基隆市議長童子瑋參選基隆市長，他前往新竹縣竹北市參訪，並與竹北市長鄭朝方交流城市治理經驗。童子瑋今天表示，鄭朝方將藝術美學與公共事務結合，讓設計成為城市改造的核心，基隆未來同樣可以打造成北台灣最亮眼、最有辨識度的城市品牌。

童子瑋說，鄭朝方是他看過最能把藝術美學與公共事務融合的政治人物之一，從市民移動動線、閱讀體驗，到市政團隊的辦公場域，都能看見美學與設計被徹底融入市政規劃，「設計」幾乎已經成為竹北改造的DNA。

童子瑋指出，第一站走訪市東、市西公園，從地板鋪面、符合人體工學的座椅，到減少制式遊具、讓孩子重新接觸草地與樹蔭的規畫，都能看見公園不只是一塊獨立空間，而是城市綠帶的一部分。從公園籃球場到其他場地配置，也融入更具潮流感的球場設計與視覺規畫，展現首長有想法也做得到的治理能力。

童也說，最讓他印象深刻的是竹北市立圖書館福德分館，鄭朝方「導覽」說，館前空間整理成孩子能自由遊戲的場域，館內則透過光影設計與空間對話，打造以太陽、月亮、星星區分的全齡閱讀場域，讓市民擁有五星級的閱讀體驗，並提出全台首創「氣味圖書室」概念，讓圖書館成為有記憶點的城市場域。

童子瑋表示，走進竹北市公所，也能清楚感受到「以市民服務為尊」不是一句口號。竹北透過「打開公所」，把辦公廳舍轉化為融合市政、生活、藝文與青創的公共空間，從宛如美術館的長廊、如咖啡廳般自在的討論區，到特別設計燈光與氛圍的會議空間，都是為了讓市民更願意走進公所，得到好的服務。

童談到，他在鄭朝方市長身上看見重新打造為城市品牌的決心，也看見對每一個細節做到完美的堅持。未來不論是圖書館、歷史空間再造，還是未來竹北市民大樓規畫，竹北經驗都有許多值得基隆學習之處。未來他若擔任市長，一定會把美學、設計與公共服務帶進城市治理，讓基隆成為北台灣最亮眼、最有辨識度的城市品牌。

基隆市議長童子瑋（右）參選基隆市長，他前往新竹縣竹北市參訪，並與竹北市長鄭朝方交流城市治理經驗。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議長童子瑋（右）參選基隆市長，他前往新竹縣竹北市參訪，並與竹北市長鄭朝方交流城市治理經驗。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供