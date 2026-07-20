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影／沈伯洋啟程訪美 海外僑胞成立後援會

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）與競選總幹事吳思瑤（右）、政策組召集人陳培瑜（左）今天啟程赴美訪問。記者黃仲明／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）與競選總幹事吳思瑤（右）、政策組召集人陳培瑜（左）今天啟程赴美訪問。記者黃仲明／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋與競選總幹事吳思瑤、政策組召集人陳培瑜今天啟程赴美訪問，將於20日至28日走訪洛杉磯華府及紐約。沈伯洋表示此行最重要的目的就是把台北的問題帶出去，把世界的答案帶回來。

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沈伯洋指出，訪問團要做城市外交、市政交流，比如說有很多城市現在對於怎麼種植樹木、要怎麼減少熱島效應都有其獨門的地方。比如說紐約跟哥本哈根合作，不管是防洪系統，還是紐約附近城市有交通零死亡的願景，在實質上都有達成，都很適合應用在台灣的學校，更不要講環境衛生，這些都是大家非常著重的議題。

沈伯洋說，此行也會跟許多在海外創業的台灣人交流，希望創業者能回到台灣或聘用台灣人才，讓實質出國深耕的人又可以跟台北做結合，另一方面，他身為立法院國防外交的委員，自然還是會有國防、外交等相關國安論壇，往後每天都會跟民眾報告，希望首都能成為2.0，能再更進一步，「我們要守護這個城市也要守護這個國家」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤表示，沈伯洋宣布參選兩個多月以來，旅居海外廣大的台灣人、台北人集結串連，非常驚喜沈伯洋的第一場後援會是在海外，優先在北美地區先出發，這一周啟程前往洛杉磯，先成立沈伯洋參選台北市長美西後援會，會有高達12個分區跟城市的代表一起集結。

吳思瑤也透露，25日當天會前往紐約成立沈伯洋美東後援會，對於各地僑胞展現的熱情無比期待，並且帶著這份祝福從國際走回台灣，再將台灣帶向國際，未來就會有百花齊放的台灣沈伯洋後援會逐一啟動，台灣這邊的競選後援會有將近15處正在積極布建、串連進行中。

沈伯洋 洛杉磯 華府 2026九合一選舉 台北 台北市長 台北市選舉

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