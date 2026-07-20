李四川嘆：選舉被抹黑比做工程40年還多 但不後悔

國民黨新北市長參選人李四川今天在臉書發文，指出自己從事工程工作40年，沒想到投入選舉後，短短幾個月遭受的抹黑「比40年加起來還多」，但面對太太詢問是否後悔，他仍表示「沒後悔」，並稱自己希望為地方留下具體建設。

李四川表示，上周末前往淡水參加活動，現場近千名鄉親從會場一路坐到門外，眾人在大熱天中揮手吶喊，更讓他確定投入選舉的答案。

他指出，一個人到了這個年紀，圖的不是位子，而是有能力、有經驗就應為社會付出，「人這一生，最重要的是為地方留下什麼」。

李四川提出，希望為淡水留下「一條路、一個園區、一間醫院」。其中，道路部分是加速完成淡北道路，銜接大度路，讓淡水居民進出台北不必再受壅塞之苦；園區部分則是推動淡海新市鎮第二、三期，引進科學園區，讓年輕人可以在淡水工作。

醫療方面，李四川表示，希望設置醫院照顧長者，也回應淡水、三芝及石門地區的急診需求。

李四川並說，新北市長朱立倫、侯友宜已奠定基礎，接下來由他「一棒接一棒」。即使選舉終會過去，但醫院與道路會留下來，這也是他不後悔投入選舉的原因。

國民黨新北市長參選人李四川（右三）指出，希望為淡水留下「一條路、一個園區、一間醫院」。圖／翻攝自李四川臉書