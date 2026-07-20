影／南投交通掀戰火…温世政為轉運站開轟 許淑華反酸總靠中央喊加碼

南投縣長參選人政見首交鋒，民進黨温世政今提出建立「八字型交通網」，抨擊集集轉運站沒動靜，且選址錯誤。南投縣長許淑華說，縣府早與日管處合作在火車站旁設轉運節點，推動幸福巴士2.0，縣民有感，反酸對手靠中央政策喊加碼。

民進黨參選人温世政今與集集鎮長參選人陳紀衡提出交通觀光聯合政見，陳指出，當年集集「火車好多節」盛況空前，前鎮長林明溱當縣長後反而停辦，未延續鐵道觀光優勢，遊客及地方惋惜，他將復辦，營造一站一特色，搭配住宿綁定計畫。

溫世政則表示，目前南投交通及觀光軸線多為橫向發展，從中、彰雙鐵或客運到日月潭或集集離開，效益有限，他將建立「八字型交通網」從國道四號接台21線，把國姓、埔里、日月潭、集集等地縱向串聯，透過整體路網發展交通及觀光。

温、陳兩人也抨擊，縣長許淑華與鎮長吳大村上任前提出要蓋集集轉運站政見，4年過去了沒動靜，選址公墓用地更是錯誤，不僅地目不符，變更程序繁雜費時，更距火車站及市區有段距離，主張要將轉運站改設於當地分局旁停車場用地。

國民黨縣長許淑華今上午主持縣務會議，下午赴草屯多地會勘，針對對手抨擊集集轉運站，她表示，上任後即展開會勘，與公所評估原公墓預定地不適合，就改與日月潭風景管理處合作，於集集火車站旁建置轉運節點，智慧候車亭更已啟用。

而在與日管處配合下，強化集集交通，轉運站可望率南投市、草屯、埔里等市鎮之先於今年啟用。另，她著眼各鄉鎮推行幸福巴士2.0，有效改善偏鄉交通不便問題，長輩就醫、學生通勤等更為方便，縣民相當有感，今年也將完成全縣布建。

她也指出，尊重對手提出政見，但其政見架構幾乎都從中央既有政策再加碼，較少針對南投縣整體狀況，而當中央已有補助，她就會盡量避免加碼，以免資源重疊，後續除延續4年來施政，更著眼地方需求，也會視對手政見作為施政參考。

針對集集轉運站，南投縣交通工程及管理所表示，經評估原站址動線欠佳，且需變更地目，後續搭配日管處在車站旁廣場整建市集，縣府將在臨路端設置長廊型候車設施，並整合公車路線，強化交通動線轉乘，同時就近帶動行銷農特產品。

民進黨參選人温世政今與集集鎮長參選人陳紀衡提出交通觀光聯合政見，並質疑集集轉運站選址錯誤。記者賴香珊／攝影