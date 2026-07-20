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藍營何志勇參選新竹市長今公布市政顧問團 葉匡時、令狐榮達46人入列

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
曾任國民黨發言人的清大教授兼任助理教授何志勇今年宣布參選新竹市長，他今天公布市政顧問團，目前已集結46名跨領域、跨黨派的專家學者及地方意見領袖加入。記者張裕珍／攝影
曾任國民黨發言人的清大教授兼任助理教授何志勇今年宣布參選新竹市長，他今天公布市政顧問團，目前已集結46名跨領域、跨黨派的專家學者及地方意見領袖加入。記者張裕珍／攝影

曾任國民黨發言人的清大教授兼任助理教授何志勇今年宣布參選新竹市長，他今天公布市政顧問團，目前已集結46名跨領域、跨黨派的專家學者及地方意見領袖加入，由交通部前部長葉匡時擔任顧問團總召。何志勇致詞時劍指現任市府「施政滿意度墊底」，並引用鴻海創辦人郭台銘曾說「執行力就是競爭力」，籲市民選賢與能。

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何志勇最新成立的市政顧問團依「國際新典範」、「在地文化深化」、「市政創新永續」三大面向，設交通、國際、文化、教育、永續、治安、社福等七個工作小組。何志勇表示，這些都是聲譽卓著，來自中央、地方各地的專家學者與意見領袖，大家將一起研議市政願景與具體政策，完成「新竹市政白皮書」，擘畫竹市願景藍圖。

何志勇今天下午在國賓大飯店舉行市政顧問團公布記者會，約30名市政顧問親自到場力挺。除了葉匡時擔任顧問團總召集人，並分設7個工作小組召集人，分別為交通組羅仕京、國際組令狐榮達、文化組鄭德宣、教育組鄭飄、永續組紀和均、治安組章光明及社福組許雲翔，各在產官學界具有一定資歷。

葉匡時說，新竹是AI半導體「矽盾」的關鍵所在地，「世界因為新竹而更接近台灣，台灣因為新竹而更能與世界連接」，成立顧問團的目的，是要為新竹未來十年、二十年立下好的市政願景與治理藍圖，而非只規畫下一個任期。

擔任國際產業組召集人令狐榮達指出，國際化牽涉經濟、教育、文化、觀光等每一個層面，能大幅提升城市能見度，肯定何志勇看見國際與產業鏈接的眼光。交通組召集人羅仕京說，交通政策不外乎效率與安全，但涉及基礎建設，非四年、八年能解決，他將協助提出長期規畫，讓新竹成為以科技驅動的永續安全城市。

何志勇致詞時強調，新竹市有兩個「第一」，一是全國平均納稅額最高，代表市民勤奮努力、對城市抱有高度期待；但另一個第一，卻是施政滿意度長期墊底。市民繳最多的稅，卻沒有得到相對應的治理品質，市府做不到的最大關鍵就在於「執行力」。

何還引述鴻海集團創辦人郭台銘「執行力就是競爭力」一語，強調新竹作為竹科所在地、擁有「科技城市」美名，絕對有能力把鴻海的執行力文化落實在市政文化上。新竹市民既然願意給不同政黨機會，但不應該讓民眾期待繼續有所落空。

何志勇也強調，此次召集的市政顧問團跨越黨派，有藍綠白黃等相關人士，都是一流人才，如葉匡時與令狐榮達都有直轄市與中央部會的行政經驗，都能提供最好的市政建議。他相信民主政治選賢與能，相信一流市民會做出一流選擇，「再勇敢一次。」

曾任國民黨發言人的清大教授兼任助理教授何志勇（前排中）今年宣布參選新竹市長，他今天公布市政顧問團，交通部前部長葉匡時（前排右）擔任顧問團總召集人。記者張裕珍／攝影
曾任國民黨發言人的清大教授兼任助理教授何志勇（前排中）今年宣布參選新竹市長，他今天公布市政顧問團，交通部前部長葉匡時（前排右）擔任顧問團總召集人。記者張裕珍／攝影

曾任國民黨發言人的清大教授兼任助理教授何志勇今年宣布參選新竹市長，他今天公布市政顧問團，曾任台中市副市長、外交部次長的令狐榮達（站者）擔任國際產業組召集人。記者張裕珍／攝影
曾任國民黨發言人的清大教授兼任助理教授何志勇今年宣布參選新竹市長，他今天公布市政顧問團，曾任台中市副市長、外交部次長的令狐榮達（站者）擔任國際產業組召集人。記者張裕珍／攝影

曾任國民黨發言人的清大教授兼任助理教授何志勇今年宣布參選新竹市長，他今天強調會參選到底。記者張裕珍／攝影
曾任國民黨發言人的清大教授兼任助理教授何志勇今年宣布參選新竹市長，他今天強調會參選到底。記者張裕珍／攝影

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